5 asteroidia lähestymässä maata: koon, nopeuden ja etäisyyden yksityiskohdat paljastettu

NASA on tunnistanut viisi asteroidia, jotka tällä hetkellä ryntäävät kohti Maata ja jotka lähestyvät lähipäivinä. Nämä asteroidit vaihtelevat kooltaan ja nopeudeltaan, ja yksi niistä on lähes rakennuksen kokoinen. Tässä on tärkeimmät tiedot kustakin näistä avaruuskivistä.

Asteroidi 2023 SN1: Tämä asteroidi, jonka leveys on 15 jalkaa, on tällä hetkellä matkalla kohti Maata ja ohittaa hyvin läheltä syyskuun 20. päivänä. Se kulkee nopeudella 58,306 332,000 kilometriä tunnissa. Tämän asteroidin lähin lähestymismatka on vain XNUMX XNUMX kilometriä, mikä on jopa lähempänä kuin etäisyys Kuuhun.

Asteroidi 2023 RP9: Noin 90 jalkaa leveä asteroidi 2023 RP9 on myös matkalla Maahan ja lähestyy lähimpänä 20. syyskuuta. Se liikkuu huomattavalla nopeudella 47,678 881,000 kilometriä tunnissa ja ohittaa Maapallon vain XNUMX XNUMX kilometriä.

Kolmea jäljellä olevaa asteroidia ei ole kuvattu erikseen lähdeartikkelissa, mutta niillä on todennäköisesti samanlaiset ominaisuudet koon, nopeuden ja maan läheisyyden suhteen.

Nämä asteroidien läheiset lähestymiset toimivat muistutuksena jatkuvasta valppaudesta, jota vaaditaan sellaisten avaruusobjektien tarkkailussa, joilla on mahdollisuus joutua lähelle planeettamme. NASA ja muut avaruusjärjestöt ympäri maailmaa seuraavat jatkuvasti asteroideja ja muita taivaankappaleita varmistaakseen varhaisen havaitsemisen ja mahdolliset lieventämisstrategiat tarvittaessa.

On tärkeää huomata, että vaikka nämä asteroidit lähestyvät suhteellisen lähellä Maata, tällä hetkellä ei ole syytä huoleen, koska niiden lasketut lentoradat eivät osoita merkittävää törmäysuhkaa. Nämä kohtaamiset tarjoavat tutkijoille arvokkaita mahdollisuuksia tutkia näitä avaruuskiviä läheltä ja parantaa ymmärrystämme niiden koostumuksesta ja käyttäytymisestä.

