Tämä artikkeli tarjoaa yhteenvedon tämänhetkisistä taivaan tapahtumista, mukaan lukien Venuksen, Jupiterin ja Saturnuksen sijainnit ja liikkeet.

Aamutaivaalla loistava Venus näkyy idässä-kaakkoon ennen auringonnousua. Se on tällä hetkellä korkeimmillaan ennen auringonnousua, joka kestää 6. marraskuuta asti. Tuntia ennen auringonnousua Venus on yli 30° itä-kaakko-horisontin yläpuolella ja liikkuu itään Leijonan tähdistön edessä. Se sijaitsee alle 20° Reguluksen, leijonan kirkkaimman tähden, alavasemmalla. Kuitenkin, koska taivaalla on kirkas kuu, tämä voi olla viimeinen aamu yli viikkoon nähdä Leon tähdet ilman kiikarin apua.

Jupiter sen sijaan löytyy läntiseltä taivaalta, alle 20° ylöspäin ja yli 125° Venuksesta. Venuksen ja Jupiterin välinen kuilu levenee edelleen joka päivä. Kun etäisyys saavuttaa 180°, Jupiter asettuu Venuksen nousuun. Tämä tapahtuu 10. joulukuuta. Myöhemmin Jupiter laskeutuu ennen kuin Venus nousee.

Iltataivaalla Saturnus näkyy etelä-kaakkoishorisontin yläpuolella auringonlaskun jälkeen. Se ei ole yhtä kirkas kuin Venus tai Jupiter, mutta on silti yksi kirkkaimmista tähtimäisistä kappaleista taivaalla. Saturnus löytyy noin 30° horisontin yläpuolella ja noin 20° Fomalhaut-tähden yläpuolella.

Yön aikana Jupiter, Saturnus ja kuu näyttävät kauempana länteen Maan pyörimisen vuoksi. Saturnus on etelätaivaalla alle kolme tuntia auringonlaskun jälkeen ja laskeutuu yli tuntia ennen Venuksen nousua. Jupiter on kaakossa puolenyön lähestyessä ja näkyy jälleen läntisellä taivaalla ennen auringonnousua.

Kuun, Venuksen, Jupiterin ja Saturnuksen tarkkaileminen taivaalla voi tarjota kiehtovan taivaallisen kokemuksen. Älä missaa tilaisuutta nähdä näitä kauniita taivaankappaleita niiden liikkuessa ja vuorovaikutuksessa yötaivaalla.

Lähteet:

– US Naval Observatoryn MICA-tietokoneohjelma