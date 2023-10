Taivas marraskuussa 2023: Venus, Jupiter ja Saturnus

Marraskuussa 2023 varhain aamulla taivaan katselijat saavat kauniin näkymän, joka koostuu puolikuusta ja Venuksesta. Noin tunti ennen auringonnousua 30 % valaistuna puolikuu näkyy kaakkoistaivaalla yli puolivälissä. Loistava Venus loistaa kirkkaasti yli 20° kuunpallon oikeaan yläkulmaan. Niille, joilla on kiikarit, Denebola, Leon häntä, voidaan havaita noin 16.0° kuun vasemmassa alakulmassa.

Parin seuraavan aamun aikana Venus, kuu ja tähti Zaniah (tunnetaan myös nimellä Eta Virginis) näkyvät samassa näkökentässä. Tarkkailijat voivat nähdä kuun siirtyvän vähitellen lähemmäs Venusta, kun taas Venus siirtyy pois Zavijavasta ja lähestyy Zaniahia. 13. päivän aamuna Venus ohittaa Zaniahin. Kiikareilla voi myös tarkkailla kaukaista tähtikenttää Venuksen rinnalla.

Lisäksi katsojat voivat etsiä maan kiiltoa kuusta, joka johtuu auringonvalosta, joka heijastuu Maan valtameristä, pilvistä ja maasta. Tämä ilmiö valaisee pehmeästi kuun yöosan ja lisää sen kauneutta.

Jupiter, toinen näkyvä planeetta, voidaan nähdä iltataivaalla. Se on matalalla lännessä ja himmenee laskeutuessaan. Ilmakehän himmennys- ja hämärtymisvaikutuksista huolimatta Jupiter pysyy näkyvissä, kunnes se laskeutuu, toisin kuin Saturnus.

Saturnuksesta puheen ollen, se löytyy yli 30° ylhäällä etelä-kaakkoon noin tunti auringonlaskun jälkeen. Se liikkuu hitaasti itään Vesimiehen edessä ja on tällä hetkellä noin 6.7° Deneb Algedin, Kauriin hännän vasemmassa yläkulmassa. Saturnus on vähitellen siirtymässä Skatia, Vesimiehen jalkaa ja Lambda Aquariaa kohti. Fomalhaut on myös näkyvissä, ja se sijaitsee noin 20° Saturnuksen alavasemmalla ja lähes 15° horisontin yläpuolella. Saturnus on näkyvissä muutaman tunnin ajan auringonlaskun jälkeen ennen kuin laskeutuu länsi-lounaaseen.

Yhteenvetona voidaan todeta, että marraskuu 2023 tarjoaa taivaan harrastajille mahdollisuuden tarkkailla puolikuuta ja Venusta varhain aamulla ennen auringonnousua. Lisäksi Jupiter ja Saturnus ovat helposti nähtävissä iltaisin. Ota siis kiikarit käteen ja valmistaudu henkeäsalpaavaan taivaalliseen esitykseen tässä kuussa!

Määritelmät:

– Maanpaiste: Maasta heijastuva auringonvalo, joka valaisee kuun pimeän osan.

– Denebola: Leon tähdistössä sijaitsevan Beta Leonis-tähden nimi.

– Zaniah: Tunnetaan myös nimellä Eta Virginis, Zaniah on tähti Neitsyen tähdistössä.

Lähteet:

– US Naval Observatoryn MICA-tietokoneohjelma.