Uusia näkemyksiä antiikin Rooman lasista paljastaa fotonikiteiden potentiaalin

Tiedemiehet ovat tehneet merkittävän löydön useilla antiikin Rooman arkeologisilla ja rakennustyömailla. Muinaisten roomalaisten lasiastioiden sirpaleilla, jotka ovat haudattu maan alle vuosisatojen ajan, on havaittu sisältävän ainutlaatuista nykyaikaista teknologista potentiaalia. Nämä upeista värikkäistä väreistään tunnetut lasinpalat sisältävät itse asiassa fotonikiteitä, jotka voivat tuottaa optisia tehosteita suodattamalla ja heijastamalla valoa.

Fotonikiteet ovat nanorakenteita, joissa atomien järjestykset voivat luoda irisoivan värin. Niitä löytyy useista eläimistä, ja ne on myös kehitetty keinotekoisesti monenlaisiin sovelluksiin. Fotonikiteiden esiintyminen antiikin Rooman lasinsiruissa ei kuitenkaan ollut tutkimusryhmä alun perin odottanut.

Löytön tekivät insinööriprofessorit Fiorenzo Omenetto ja Giulia Guidetti Tuftsin yliopiston Silklabista. Näiden pienten lasinsirpaleiden molekyylirakenne järjestyy uudelleen tuhansien vuosien aikana, mikä johtaa fotonikiteiden muodostumiseen. Ainutlaatuiset atomi- ja mineraalirakenteet lasinsirpaleille syntyivät altistumisesta ympäristöolosuhteille, kuten pH:n ja pohjaveden vaihteluille.

Tutkimusryhmä kutsui erityisen kiehtovan lasinsirpaleen hellästi "Vau lasiksi" sen kimaltelevan ulkonäön vuoksi. Tämä sirpale löydettiin paikasta lähellä nykyajan Aquileiaa Italiassa, muinaista roomalaista kaupunkia. Pyyhkäisyelektronimikroskooppi paljasti lasin rakenteellisen koostumuksen ja alkuaineanalyysin.

Lasin ulkopinnan kultainen peilattu patina johtuu Bragg-pinojen muodostumisesta, jotka ovat piidioksidikerroksia, joiden tiheys vaihtelee. Ryhmä uskoo, että tämä muodostuminen on seurausta maaperän, mineraalien, sadeveden ja muiden tekijöiden aiheuttamista korroosio- ja jälleenrakennusprosesseista. Kiteisen materiaalin kerrokset ovat uskomattoman järjestettyjä ja koostuvat sadoista vuorottelevista piidioksidi- ja mineraalikerroksista.

Nämä havainnot avaavat mahdollisuuksia replikoida ja nopeuttaa optisten materiaalien kasvua laboratoriossa. Sen sijaan, että tutkijat joutuisivat valmistamaan niitä, he voivat pystyä kasvattamaan näitä materiaaleja käyttämällä samanlaisia ​​prosesseja, joita esiintyy luonnollisesti muinaisissa roomalaisissa lasinsiruissa.

Kaiken kaikkiaan tämä läpimurto tuo uutta valoa muinaiseen roomalaiseen lasiin ja sen hyödyntämättömään teknologiseen potentiaaliin. Tutkimus "Ajan rakentamia fotonisia kristalleja antiikin roomalaiseen lasiin" julkaistiin Proceedings of the National Academy of Sciences -julkaisussa.

FAQ

Mitä ovat fotonikiteet?

Fotonikiteet ovat nanorakenteita, joissa atomien järjestys on järjestetty, mikä johtaa ainutlaatuisiin optisiin efekteihin. Ne voivat suodattaa ja heijastaa valoa tuottaen irisoivan värin. Näitä kiteitä löytyy luonnosta useissa eläimissä, ja niitä on myös kehitetty keinotekoisesti monenlaisia ​​sovelluksia varten.

Mikä on antiikin Rooman lasista löytyneiden fotonikiteiden merkitys?

Fotonikiteiden löytö muinaisista roomalaisista lasinpalasista antaa käsityksen näiden esineiden ainutlaatuisesta teknologisesta potentiaalista. Se paljastaa optisten materiaalien luonnollisen muodostumisen ajan myötä, jota voitaisiin mahdollisesti kopioida ja kiihdyttää laboratoriossa. Tämä avaa mahdollisuuksia kasvattaa optisia materiaaleja pelkän valmistusprosessin sijaan.

Miten fotonikiteet muodostuivat muinaisen roomalaisen lasin sirpaleista?

Fotonikiteiden muodostumisen lasinsirpaleille uskotaan johtuvan korroosiosta ja jälleenrakennusprosesseista. Muutokset ympäristöolosuhteissa, kuten pH:n ja pohjaveden vaihtelut sekä maaperän ja mineraalien esiintyminen, vaikuttivat lasissa olevan piidioksidin diffuusioon ja sykliseen korroosioon. Tuloksena olevat kiteisen materiaalin kerrokset ovat uskomattoman järjestettyjä ja koostuvat vuorotellen piidioksidi- ja mineraalikerroksista.