Tekoäly auttaa asteroidien löytämisessä ja tutkimuksessa

Tekoäly (AI) on osoittautunut arvokkaaksi työkaluksi asteroidien löytämisessä ja tutkimuksessa ja mahdollisesti maapallon suojelemisessa mahdollisilta uhkilta. Washingtonin yliopiston tutkijat julkaisivat äskettäin tutkimuksen, joka esitteli HelioLinc3D-nimisen algoritmin tehokkuutta mahdollisesti vaarallisen asteroidin tunnistamisessa. Havaijilla testattaessa algoritmi löysi onnistuneesti asteroidin 2022 SF289:n, suuren esineen, joka on lähes 600 jalkaa leveä, vaikka sitä ei tällä hetkellä pidetä vaarallisena.

NASA on korostanut erillisessä kehityksessä Asteroid 2023 TL:n lähestymistä, joka lähestyy maapalloa lähimpänä tänään. Tämä asteroidi, joka on yksi tähän mennessä löydetyistä 1,298,148 3.1 50,124 asteroidista, tulee 140 miljoonan kilometrin säteelle Maan pinnasta ja kiipeää pitkin nopeudella XNUMX XNUMX kilometriä tunnissa. Vaikka sitä ei pidetä mahdollisesti vaarallisena esineenä, se on noin XNUMX jalkaa leveä, suunnilleen lentokoneen kokoinen.

Asteroidi 2023 TL kuuluu Apollo-ryhmään Near-Earth Asteroids, joka on nimetty tähtitieteilijä Karl Reinmuthin vuonna 1862 löytämän Apollo-asteroidin mukaan. Mielenkiintoista on, että tämä on Asteroid 2023 TL:n ensimmäinen maapallon läheinen lähestymistapa. NASA ei odota sen tulevan lähelle Maata lähitulevaisuudessa.

Mahdollisten haittojensa lisäksi asteroideilla on myös arvokkaita resursseja ja ne tarjoavat näkemyksiä varhaisesta aurinkokunnasta. Tähtitieteilijä Istvan Szapudi Havaijin yliopiston tähtitieteen instituutista on ehdottanut menetelmää ilmastonmuutoksen lieventämiseksi kytkemällä avaruuteen perustuva aurinkosäteilyn hallinta (SRM) kilpi tai varjo asteroidiin. Tämä kilpi auttaisi vähentämään Auringon voimakkaita säteitä 1.7 prosentilla ja tarjoaisi mahdollisen ratkaisun ilmastonmuutoksen torjuntaan.

