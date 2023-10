NASA julkistaa tänään asteroidin 2023 UR1:n läheisen lähestymisen

By

NASAn tutkijat ovat ahkerasti seuranneet ja tutkineet asteroideja, ja heidän ponnistelunsa ovat johtaneet kiehtovaan kehitykseen. Tänään, 21. lokakuuta 2023, asteroidi, joka tunnetaan nimellä 2023 UR1, lähestyy lähimpänä Maata. Asteroidi, jonka halkaisija on 120 jalkaa, tulee noin 834,000 XNUMX kilometrin etäisyydelle Maahan. Vaikka tämä saattaa tuntua kaukaiselta inhimillisesti katsottuna, avaruuden alalla sitä pidetään suhteellisen läheisenä lähestymistapana.

Tähtitieteilijät havaitsivat asteroidin 2023 UR1 ensimmäisen kerran 17. lokakuuta 2023, vain muutama päivä ennen sen lähintä lähestymistä. Viimeinen havainto tehtiin 19. lokakuuta. Se kuuluu Apollo-asteroidien ryhmään, joka tunnetaan Maan ylittävistä kiertoradoistaan. On syytä huomata, että tämä asteroidi on yhtä suuri kuin lentokone.

NASAn Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS) on seurannut asteroidin lentorataa ja antanut tärkeitä yksityiskohtia sen lähestymisestä. Asteroidi zoomaa Maan ohi merkittävällä nopeudella 29,557 XNUMX kilometriä tunnissa.

NASAn jatkuvat asteroidien seurantayritykset ovat välttämättömiä näiden kosmisten kivien ymmärtämiseksi ja mahdollisten riskien vähentämiseksi. Avaruusvirasto käyttää useita kehittyneitä teleskooppeja ja observatorioita, kuten NEOWISE, ALMA, Pan-STARRS1 ja Catalina Sky Survey.

Asteroidien tarkkailun lisäksi NASA valmistautuu myös Lucy-avaruusaluksensa avausasteroidin ohilennolle 1. marraskuuta. Avaruusaluksen ensimmäinen kohde on asteroidi Dinkinesh, jonka leveys on alle puoli mailia ja joka sijaitsee Marsin ja Jupiterin välisellä asteroidivyöhykkeellä. Lucy-avaruusalus on 12 vuoden mittaisella tehtävällä ja aikoo vierailla 10 asteroidilla, mukaan lukien Troijan asteroidit Jupiterin kiertoradalla. Sen sijaan, että Lucy kiertäisi asteroideja, hän suorittaa ohituksia kerätäkseen arvokasta tietoa.

NASAn omistautuminen asteroidien jäljittämiseen, tutkimiseen ja tutkimiseen tarjoaa edelleen arvokkaita näkemyksiä näistä taivaankappaleista ja auttaa varmistamaan planeettamme turvallisuuden.

