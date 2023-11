25 vuotta kansainvälistä avaruusasemaa: virstanpylväs ja sen jälkeen

Kansainvälinen avaruusasema (ISS) vietti äskettäin 25-vuotisjuhlavuottaan ensimmäisen moduulinsa laukaisusta. Viimeisten 25 vuoden aikana ISS:stä on tullut kansainvälisen yhteistyön tunnus ja foorumi lukemattomille tieteellisille löydöksille. Tutkitaan joitain usein kysyttyjä kysymyksiä ISS:stä ja sen uskomattomasta matkasta.

Kuinka suuri ISS on?

Kuuden makuuhuoneen taloa suurempi ISS ulottuu 357 jalkaa (108 metriä) päästä päähän. Perspektiivistä katsottuna sen koko on verrattavissa amerikkalaisen jalkapallokentän kokoon. ISS:n sisällä on kuusi makuutilaa, kolme kylpyhuonetta, kuntosali ja erilaisia ​​tutkimustiloja.

Kuinka nopeasti ISS kulkee?

ISS zoomaa avaruudessa hämmästyttävällä nopeudella, noin 17,500 28,000 km/h. Maata kiertävä 90 minuutin välein asemalla oleva miehistö kokee hämmästyttävät 16 auringonnousua ja -laskua joka päivä. Näiden taivaallisten siirtymien kauneus on taltioitu upeilla time-lapse-materiaalilla.

Kuinka kauan astronautit viipyvät ISS:llä?

Tyypillisesti astronautit viettävät ISS:llä noin kuusi kuukautta, vaikka jotkut viipyvät lyhyempiä tai pidempiä aikoja. Yksi huomionarvoinen poikkeus on Frank Rubio, joka palasi Maahan lokakuussa 2023 vietettyään ennätysmäärät 371 päivää avaruudessa, mikä ylitti kaikki aiemmat NASAn astronautit. Alun perin kuudeksi kuukaudeksi suunniteltu ongelma hänen avaruusaluksessaan johti pidennettyyn tehtävään.

Mikä on suurin määrä ihmisiä ISS:llä kerralla?

Vaikka ISS:llä on yleensä noin kuuden hengen miehistö, asemalla on ollut tapauksia, joissa jopa 13 matkustajaa. Nämä suuremmat luvut ilmenevät yleensä miehistön vaihdon yhteydessä ja ovat harvinaisia.

Mistä ISS:ltä voi nähdä parhaat näkymät Maahan?

ISS:n Cupola-moduuli, jossa on seitsemän ikkunaa, tarjoaa vertaansa vailla olevat panoraamanäkymät Maahan. Astronautit hakeutuvat usein tähän observatorioon vapaa-ajallaan ottamaan kunnioitusta herättäviä valokuvia ja videoita. Esimerkiksi ranskalainen astronautti Thomas Pesquet suunnittelee huolellisesti valokuvausistuntojaan saadakseen parhaat otokset ISS:n alta kulkevista eri alueista.

Onko ISS koskaan ollut vaarassa?

Vaikka ISS on suojattu useimmilta avaruusromuksilta, törmäysvaara on aina olemassa. Maaohjaimet tarkkailevat ahkerasti kiertoradalla olevia kohteita ja säätävät ISS:n lentorataa, kun suuremmat roskat uhkaavat mahdollisella törmäyksellä. Vuonna 2021 miehistö pakeni väliaikaisesti avaruusalukseensa, kun roskapilvi aiheutti mahdollisen vaaran. Onneksi asema säilyi vahingoittumattomana, joten toiminta jatkui normaalisti.

Voidaanko ISS nähdä maasta?

Ehdottomasti! ISS näkyy maasta ilman kaukoputkia tai kiikareita. NASA julkaisi jopa hyödyllisen sovelluksen, joka osoittaa, milloin ja mistä etsiä asemaa, kun se liukuu taivaalla noin 250 mailin korkeudessa.

Kuinka astronautit käsittelevät kylpyhuonetarpeita avaruudessa?

Yksi useimmin kysytyistä kysymyksistä, astronautit kohtaavat ainutlaatuisia haasteita, kun on kyse WC:n käytöstä mikrogravitaatioolosuhteissa. Puhtauden ja tehokkuuden varmistamiseksi insinöörit suunnittelivat erikoisjärjestelmän. Virtsaa varten käytetään imuputkea, joka suodattaa ja kierrättää sen juomaveteen. Kiinteät jätteet voidaan sijoittaa pienelle määrätylle alueelle. Katso tästä selittävästä lähteestä saadaksesi perusteellisen käsityksen ISS-wc:n toiminnasta.

Pysyykö ISS kiertoradalla vielä 25 vuotta?

Valitettavasti ISS:n ikääntyvä suunnittelu aiheuttaa kasvavia vaikeuksia ja ylläpitokustannuksia. Tällä hetkellä suunnitelma on käyttää ISS:ää vuoteen 2030 asti, minkä jälkeen NASA ja sen kumppanit jättävät laitoksen huolellisesti pois. Palatessaan Maan ilmakehään merkittävä osa ISS:stä palaa ja hajoaa.

Mitä on edessä pitkäkestoisille avaruudessa oleskelulle?

ISS:n tehtävän päättyminen ei merkitse ihmiskunnan pitkän avaruusmatkailun hankkeiden loppua. NASA on jo solminut kumppanuuksia yksityisten yritysten kanssa rakentaakseen uusia avaruusasemia, jotka jatkavat siitä, mihin ISS jäi. SpaceX yhteistyössä Los Angelesissa toimivan startup Vastin kanssa on yksi tällainen kumppani, jonka suunnitelmissa on mahdollisesti laukaista uusi moduuli jo vuonna 2025. Lisäksi Kiina on perustanut oman avaruusasemansa, ja NASA aikoo perustaa kuutukikohdan laajennettua avaruusasemaa varten. astronautti jää.

Kun pohdimme ISS:n merkittäviä saavutuksia viimeisten 25 vuoden aikana, odotamme innokkaasti jatkuvaa avaruuden tutkimusta ja edessä olevia rajattomia mahdollisuuksia.

Lähde: NASA

