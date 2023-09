Blue Originin uusi Shepard suborbital -ajoneuvo pysyy maassa yli vuoden

Blue Originin uusi Shepard-subbitaaliajoneuvo on nyt ollut maadoitettuna yli vuoden ajan sen edellisen lanseerauksen jälkeen syyskuussa 2022. Tuon julkaisun aikana ajoneuvon uudelleenkäytettävä ensimmäisen vaiheen tehostin törmäsi ongelmaan, kun taas kapseli avasi hätäpoistumisjärjestelmän ja laskeutui turvallisesti kaikki tutkimushyötykuormat ovat ehjät. Blue Originin suorittama tutkimus paljasti, että ensimmäisen vaiheen BE-3PM-moottorin suuttimessa oli lämpörakennevika, joka johti työntövoiman suuntaamiseen ja tehtävän ennenaikaiseen lopettamiseen.

Maaliskuussa Blue Origin ilmoitti toteuttavansa korjaavia toimenpiteitä, jotka sisälsivät polttokammion suunnittelumuutoksia ja toimintaparametreja suutinten bulkki- ja kuumajuovien lämpötilaongelmien ratkaisemiseksi. Yhtiö ilmaisi odotuksensa palata pian lentoon ja käynnistää uudelleen samat 36 tutkimushyötykuorman sarjat. Päivityksestä on kuitenkin kulunut 5.5 kuukautta, eikä New Shepard ole vielä lähtenyt nousuun.

Vaikka Blue Origin ei ole toimittanut merkittäviä päivityksiä New Shepardin tilasta tai sen lennolle palaamisen aikajanasta, sen pääkilpailija Virgin Galactic on onnistuneesti käynnistänyt neljä matkustajatehtävää käyttämällä VSS Unity -avaruuskonetta tänä aikana. Virgin Galacticilla on nyt kahdeksan miehitettyä avaruustehtävää, kaksi enemmän kuin Blue Origin. Vaikka molemmat yritykset pyrkivät tarjoamaan asiakkaille lyhytkestoisen kokemuksen painottomuudesta ja välähdyksen Maahan avaruudesta, VSS Unity pysyy kiertoradalla huomattavasti pidempään, 60–90 minuuttia verrattuna New Shepardin 10–12 minuuttiin.

Blue Origin on edelleen sitoutunut ratkaisemaan tekniset ongelmat New Shepardin kanssa ja palaamaan lentoon mahdollisimman pian. Virgin Galacticin lentojen pidempi kesto voi antaa niille kilpailuetua suborbitaalisen avaruusmatkailun markkinoilla niille, jotka etsivät laajempaa kokemusta Maan ilmakehän rajojen ulkopuolella.

Määritelmät:

– Suborbitaalinen ajoneuvo: Avaruusalus, joka on suunniteltu saavuttamaan avaruus, mutta ei saavuttamaan vakaata kiertorataa Maan ympäri.

– Uudelleen käytettävä ensimmäisen vaiheen tehostin: Raketin alkuvaihe, joka tuottaa suurimman osan propulsiovoimasta laukaisun aikana ja joka voidaan ottaa talteen ja käyttää uudelleen myöhempiä tehtäviä varten.

– Poikkeama: Poikkeama odotetusta tai normaalista käyttäytymisestä.

– BE-3PM moottori: Blue Originin uuden Shepard-ajoneuvon ensimmäisessä vaiheessa käytetty moottori.

Lähteet: Blue Origin, Virgin Galactic