Voyager 1 kamppailee viestintäongelmien kanssa

Yhteenveto: NASAn Voyager 1 -avaruusaluksella, joka laukaistiin vuonna 1977 ja joka on tällä hetkellä yli 15 miljardin mailin päässä Maasta, on tietoliikenneongelmia tietokonehäiriön vuoksi. Insinöörit pyrkivät korjaamaan ongelman vuosikymmeniä vanhojen ohjeiden avulla. Voyager 1 ja sen sisaralus Voyager 2 ovat olleet aktiivisia pidempään kuin mikään muu avaruusalus historiassa, mikä on asettanut ainutlaatuisia haasteita tehtävätiimille.

NASA ilmoitti tiistaina, että Voyager 1:llä, ikonisella avaruusluotaimella, on vaikeuksia lähettää tieteen ja tekniikan tietoja takaisin Maahan. Ongelmana on yksi avaruusaluksen kolmesta koneessa olevasta tietokoneesta, mikä aiheuttaa yhteyden katkeamisen. Insinöörit ovat tutkineet vanhoja käsikirjoja Voyager 1:n julkaisusta lähtien löytääkseen ratkaisun 46-vuotiaan tehtävän nykyiseen ahdinkoon.

Voyager 1:n lentotietojärjestelmä (FDS) kerää tietoja laitteistaan ​​ja tarkkailee avaruusaluksen kuntoa. Nämä tiedot yhdistetään ja lähetetään maahan telemetriamodulaatioyksikön (TMU) kautta. FDS:llä ja TMU:lla on kuitenkin tällä hetkellä viestintäongelmia, mikä johtaa toistuvan binäärikoodidatan lähettämiseen.

NASA yritti käynnistää FDS:n uudelleen ratkaistakseen ongelman, mutta se ei palauttanut avaruusaluksen kykyä lähettää käyttökelpoista dataa. Tämän seurauksena tehtäväryhmä ryhtyy ylimääräisiin varotoimiin ei-toivottujen seurausten välttämiseksi lähettäessään komentoja Voyager 1:lle.

Voyager 1:n etäinen sijainti lisää haastetta, sillä komentojen saapuminen avaruusalukseen ja tiimin vastauksen saaminen kestää noin 22.5 tuntia. Tämä viive tarkoittaa, että voi kestää jopa 45 tuntia sen selvittämiseen, onko komento ollut tehokas.

Näistä kommunikoinnin takaiskuista huolimatta Voyager 1 on edelleen NASAn pisin toiminut tehtävä, ja se on saavuttanut merkittäviä virstanpylväitä. Se saapui tähtienväliseen avaruuteen vuonna 2012 ja siitä tuli ensimmäinen ihmisen valmistama esine, joka on tehnyt niin, ja se on kulkenut kauempana Maasta kuin mikään muu avaruusalus.

NASA-tiimin omistautuminen ja heidän luottamuksensa historialliseen dokumentaatioon korostavat Voyager 1:n kestävyyttä, osoitus ihmisen kekseliäisyydestä ja kestävästä tutkimushengestä teknisten haasteiden edessä.