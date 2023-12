NASAn PACE-tehtävä paljastaa maapallon ilmakehän mysteereitä

By

NASAn tuleva Plankton, Aerosol, Cloud, Ocean Ecosystem (PACE) -tehtävä on asetettu mullistamaan ymmärryksemme Maan ilmakehästä. Tämä tehtävä on tarkoitus käynnistää vuoden 2024 alussa, ja se käyttää kehittyneitä polarimetrejä valon, aerosolien, pilvien ja valtameren monimutkaisen vuorovaikutuksen tutkimiseen.

Vaikka se saattaa tuntua merkityksettömältä, aerosolien, jotka sisältävät hiukkasia, kuten savua, pölyä ja epäpuhtauksia, tutkiminen on keskeinen rooli maapallon ilmaston tulkinnassa. Aerosoleilla on kyky sekä imeä että hajottaa auringonvaloa, mikä vaikuttaa planeetan pinnan saavuttavan aurinkoenergian määrään. Näitä tekijöitä kattavasti tutkimalla PACE-mission tavoitteena on selvittää aerosolien vaikutus ilmanlaatuun ja ilmastoon.

Aerosolien analysoinnin lisäksi PACE-tehtävä keskittyy myös valtameren värin tutkimiseen. Ensisijainen instrumentti tähän tarkoitukseen on Ocean Color Instrument (OCI), joka mittaa valtameren väriä eri spektreillä ultraviolettisäteilystä lyhytaaltoiseen infrapunaan. Lisäksi tehtävässä on kaksi polarimetriä: Spectro-polarimeter for Planetary Exploration (SPEXone) ja Hyper Angular Research Polarimeter (HARP2). Nämä instrumentit arvioivat auringonvalon polarisaatiota sen kulkiessa pilvien, aerosolien ja valtameren läpi ja tarjoavat arvokasta tietoa aerosoli- ja pilvitiedestä.

OCI:n, SPEXonen ja HARP2:n integrointi antaa tutkijoille mahdollisuuden parantaa ilmakehän korjausta ja tuottaa laajan valikoiman aerosoleihin ja pilviin liittyviä datatuotteita. Tämä kattava lähestymistapa avaa epäilemättä tietä uraauurtavalle kehitykselle aerosoli-pilvi-valtameritutkimuksessa.

NASAn PACE-tehtävässä on valtava potentiaali parantaa ymmärrystämme Maan ilmakehästä. Avaamalla aerosolien mysteerit ja niiden vuorovaikutus valon, pilvien ja valtameren kanssa saamme arvokasta tietoa ilmastonmuutoksesta, ilmanlaadusta ja planeettamme yleisestä terveydestä.

(Lähde: Muokattu National Aeronautics and Space Administrationilta)