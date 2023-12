Suuret fregattilinnut: kohoaminen uusiin korkeuksiin ilmastonmuutostutkimuksessa

By

Tutkijat ovat löytäneet yllättävän liittolaisen pyrkiessään ymmärtämään ilmastonmuutosta: suuren fregattilinnun. Nämä majesteettiset olennot, jotka tunnetaan vaikuttavasta siipivälistään ja kyvystään viettää kuukausia ilmassa, on varustettu erityisellä laitteella, jota kutsutaan "biologiksi" keräämään arvokasta tietoa ilmastomalleista.

Tohtori Ian Brosnan, NASA Ames Research Centerin tutkija, sai idean työskennellessään tutkijoiden kanssa, jotka jo merkitsivät lintuja seuratakseen niiden liikkeitä. Hän tajusi, että nämä linnut, jotka lentävät maailman syrjäisten alueiden yli, voisivat tarjota oivalluksia ympäröivään ilmakehään.

Linnut merkittiin biologeilla, jotka kiinnitettiin turvallisesti häntäänsä miedolla liimalla. Kun fregattilinnut liukuvat taivaalla, ne mittaavat lämpötiloja ja keräävät tietoja pilvisinä päivinä ja jopa yön aikana. Tutkijat kiehtoivat erityisesti lintujen kykyä ratsastaa termeillä ja pysähtyä planeetan rajakerroksen (PBL) huipulle, kerrokselle, jossa sää, ilmanlaatu ja ilmastovaikutukset esiintyvät.

PBL:n tutkiminen on ratkaisevan tärkeää ilmanlaatuennusteiden, sääennusteiden ja muuttuvan ilmaston ymmärtämiseksi. Vaikka tiedemiehet luottavat yleensä maanpäällisiin mittauksiin tai satelliitteihin, syrjäisten alueiden tutkiminen valtamerten yllä on osoittautunut haastavaksi ja kalliiksi. Suuren fregattilinnun avulla tutkijoilla on nyt uusi menetelmä kerätä tietoja näiltä vaikeapääsyisiltä alueilta.

Tri Brosnan esitteli havaintojaan American Geophysical Unionin vuosikokouksessa korostaen PBL:n dynamiikan ymmärtämisen merkitystä ilmastonmuutoksen edessä. Tutkijoiden seuraava askel on laajentaa tutkimusta merkitsemällä lisää fregattilintuja ja keräämällä entistä enemmän tietoa.

Hyödyntämällä näiden lintujen luonnollisia kykyjä, tutkijat toivovat, että kerätyt tiedot edistävät parempia strategioita ilmastonmuutoksen vaikutuksista selviytymiseksi. Suuri fregattilintu todella kohoaa uusiin korkeuksiin ilmastonmuutostutkimuksessa.