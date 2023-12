Neandertalin geenit ja ihmisten unimallien kehitys

By

On hyvin todettu, että ihmisillä on erilaisia ​​unirytmiä, ja jotkut yksilöt nousevat aikaisin, kun taas toiset ovat yökyöpeliä. Näiden uni mieltymysten alkuperä on ollut pitkään mysteeri, mutta äskettäinen tutkimus tuo aiheeseen uutta valoa. Tutkijat ovat löytäneet yhteyden neandertalilaisten geenien ja nykyaikaisten "varhaisten nousevien" välillä, mikä paljastaa, kuinka muinaiset kohtaamisemme ovat vaikuttaneet nukkumistottumuksiimme.

Tutkimus käsittelee geneettistä matkaa afrikkalaisista juuristamme sekoittumiseen neandertalilaisten kanssa. Noin 300,000 70,000 vuotta sitten anatomisesti nykyaikaiset ihmiset syntyivät Afrikassa ja muuttivat lopulta Euraasiaan noin XNUMX XNUMX vuotta sitten. Tämän vaelluksen aikana he kohtasivat neandertalilaiset ja denisovanit, kaksi muinaista hominiinilajia, jotka olivat sopeutuneet Euraasian ympäristöön satojen tuhansien vuosien aikana.

Nykyihmisen ja neandertalilaisten risteytys ei ollut vain sosiaalista vaihtoa, vaan myös geneettistä vaihtoa. Tutkijat ovat havainneet, että tietyt neandertalilaiset geenit tarjosivat ihmisille muunnelmia, jotka olivat hyödyllisiä heidän uudelle ympäristölleen. Näihin mukautuksiin sisältyivät korkeusystävälliset hemoglobiinitasot, immuunivasteet, ihon pigmentaatio ja rasvakoostumus.

Fyysisten ominaisuuksien lisäksi tutkijat tunnistivat 246 vuorokausigeeniä, joilla on rooli kehomme sisäisessä kellossa. Nämä geenit osoittivat merkittäviä eroja nykyihmisen ja muinaisten hominiinien välillä, mikä viittaa vaihteluihin siinä, miten he havaitsivat päivä- ja yösyklit. Tämä vuorokausirytmien ero voi johtua erilaisista päivänvalokuvioista Afrikassa ja Euraasian korkeammilla leveysasteilla.

Tekoälyn avulla tutkijat osoittivat tiettyjä vuorokausigeenejä muinaisilla ihmisillä, jotka ovat saattaneet vaikuttaa vuorokausirytmieroihin meidän ja muinaisten serkkujemme välillä. He havaitsivat, että neandertalin geneettiset muunnelmat yhdistettiin johdonmukaisesti lisääntyneeseen aamuun kattavassa tutkimuksessa, johon osallistui satoja tuhansia yksilöitä Yhdistyneen kuningaskunnan biopankista. Aamuisuusominaisuus, jolle on ominaista lyhennetty vuorokausikello, tarjosi todennäköisesti selviytymisedun esivanhemmillemme korkeammilla leveysasteilla.

Tämä tutkimus tarjoaa arvokkaita näkemyksiä siitä, kuinka kohtaamisemme neandertalilaisten kanssa ovat muokanneet paitsi sitä, keitä me olemme, myös nukkumistottumuksiamme. Neandertalin perintö on saattanut jättää meille muutakin kuin työkaluja ja tulta – se on saattanut asettaa herätyskellomme. Tulevaisuudessa tutkitaan neandertalilaisten geneettisten muunnelmien vaikutuksia vuorokausikelloon eri ihmispopulaatioissa ja muiden sopeutumisominaisuuksien tutkimista.