Uusi planeetta haastaa perinteisen ymmärryksen planeettojen muodostumisesta

Penn State Universityn tutkijat ovat tehneet hämmästyttävän löydön, joka haastaa olemassa olevat teoriat planeettojen muodostumisesta. Ryhmä on löytänyt LHS 3154b -nimisen planeetan, joka on yli 13 kertaa Maan kokoinen ja joka kiertää LHS 3154 -nimistä tähteä, joka on huomattavasti pienempi ja viileämpi kuin aurinkomme.

LHS 3154b:n ja sen isäntätähden välinen massasuhde on yli 100 kertaa Maan ja Auringon massasuhde, joten se on suurin koskaan löydetty planeetta, joka kiertää erittäin viileää kääpiötähteä. Tämä löytö on jättänyt planeettatieteilijät hämmentyneeksi, koska se on ristiriidassa taivaankappaleiden muodostumisen nykyisten mallien kanssa.

Suvrath Mahadevan, Verne M. Willamanin tähtitieteen ja astrofysiikan professori Penn Statessa, ilmaisi yllätyksensä löydöstä. Hän totesi: "Emme odottaisi näin raskaan planeetan olevan olemassa niin pienimassaisen tähden ympärillä."

Perinteiset teoriat ehdottavat, että tähden muodostumisen jälkeen sitä ympäröivä kaasu ja pöly kerääntyvät muodostaen protoplanetaarisen kiekon, joka lopulta johtaa planeettojen syntymiseen pitkiä aikoja. LHS 3154:n ympärillä olevalla levyllä ei kuitenkaan ole tarpeeksi kiinteää massaa tukemaan LHS 3154b:n kaltaisen planeetan muodostumista.

Tutkimusryhmä käytti Habitable Zone Planet Finderia (HPF), erikoistunutta astronomista spektrografia, joka on kehitetty Penn Statessa, tehdäkseen tämän uraauurtavan löydön. HPF on suunniteltu havaitsemaan planeettoja, jotka kiertävät kylmiä tähtiä, joissa todennäköisesti on nestemäistä vettä.

Viileämpiä tähtiä kiertävien planeettojen havaitseminen on helpompaa kuin aurinkomme kaltaisten tähtien ympärillä olevien planeettojen havaitseminen, koska planeettojen läheisyys kylmempään tähtiin tuottaa helpommin havaittavia signaaleja niiden spektrissä. Mahadevan vertasi tätä ilmiötä lähempänä nuotiota vastaanottamaan sen lämpöä.

LHS 3154b:n löytö on tarjonnut ainutlaatuisen mahdollisuuden testata olemassa olevia planeettojen muodostumisteorioita. Mahadevan sanoi: "Juuri tätä varten rakensimme HPF:n saadaksemme selville, kuinka galaksimme yleisimmät tähdet muodostavat planeettoja – ja löytääksemme nämä planeetat."

Tämä uraauurtava löytö korostaa sitä valtavaa määrää, joka on vielä tuntematon maailmankaikkeudesta, ja haastaa tutkijat arvioimaan uudelleen ymmärrystään planeettojen muodostumisen taustalla olevista monimutkaisista prosesseista.

