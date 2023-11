مقاله جدید: فشار تبلیغاتی Xbox برای Call of Duty: Modern Warfare III

By

کاربران ایکس باکس امروز با یک تبلیغ برجسته مواجه شدند که آنها را تشویق به خرید Call of Duty: Modern Warfare III، آخرین قسمت از مجموعه بازی های محبوب کرد. صفحه نمایش اسپلش که پس از روشن شدن کنسول ظاهر شد، واکنش های متفاوتی را در بین گیمرها برانگیخت.

در حالی که برخی از طرفداران Xbox هیجان خود را برای کمپین جدید ابراز کردند و مشتاقانه از تبلیغات استقبال کردند، برخی دیگر کمتر مشتاق شدند. "این احمقانه است. من Call of Duty بازی نمی کنم. من هرگز Call of Duty را نخریدم. من نباید ایکس باکس خود را روشن کنم و اولین چیزی که به معنای واقعی کلمه می‌بینم افزودنی برای یک بازی یا هر چیز دیگری است.» یکی از کاربران ناراضی گفت.

مقایسه‌هایی با یک تبلیغ مشابه برای Starfield، یکی دیگر از بازی‌های موردانتظار، انجام شد که در طول عرضه‌اش در ماه سپتامبر، یک درمان کوتاه با صفحه نمایش پاشیده شد. نگرانی‌هایی در مورد مزاحمت بالقوه چنین شیوه‌های تبلیغاتی در حال پیشرفت مطرح شد.

کاربر دیگری همدردی کرد: «فکر نمی‌کنم اگر یک رویداد یا نسخه اول شخص باشد، آنقدر مهم باشد، اما می‌توانم ببینم چرا مردم آن را دوست ندارند.

IGN برای اظهار نظر با Xbox تماس گرفت اما در زمان نوشتن هیچ پاسخی دریافت نکرد.

علاوه بر صفحه نمایش اسپلش، ایکس باکس یک پس‌زمینه پویا قابل دانلود با شخصیت محبوب Captain Price از فرنچایز Call of Duty نیز ارائه می‌کند.

این تلاش تبلیغاتی ایکس‌باکس برای بازی Call of Duty: Modern Warfare III در پی خرید اخیر مایکروسافت از Activision Blizzard به مبلغ حیرت‌انگیز ۶۹ میلیارد دلار است. در حالی که قرارداد بازاریابی پلی استیشن برای بازی Call of Duty تا سال 69 تمدید می شود، مالکیت جدید ایکس باکس مانع از آن نشده است که فعالانه کسب جواهرات خود را تبلیغ کنند.

Call of Duty: Modern Warfare III به صورت مرحله‌ای منتشر می‌شود و با دسترسی زودهنگام به کمپین در تاریخ ۲ نوامبر برای مشتریان پیش‌سفارش آغاز می‌شود. این بازی خط داستانی را از Modern Warfare II ادامه می‌دهد و عناصر جدیدی مانند Open Combat Missions را معرفی می‌کند و بازی چند نفره در تاریخ 2 نوامبر در دسترس قرار می‌گیرد.

پرسش و پاسخ:

س: Call of Duty: Modern Warfare III چیست؟

A: Call of Duty: Modern Warfare III یک بازی ویدیویی بسیار محبوب و آخرین قسمت از مجموعه Call of Duty است.

س: آیا بازی Call of Duty: Modern Warfare III در Xbox موجود است؟

پاسخ: بله، Call of Duty: Modern Warfare III به همراه سایر پلتفرم ها بر روی Xbox موجود است.

س: صفحه نمایش اسپلش چیست؟

A: یک صفحه نمایش اسپلش تصویر یا تبلیغی است که هنگام راه اندازی یک برنامه رایانه یا کنسول نمایش داده می شود.

س: Call of Duty: Modern Warfare III چه زمانی منتشر می شود؟

پاسخ: دسترسی زودهنگام به کمپین در تاریخ 2 نوامبر 2022 آغاز شد و بازی چند نفره در 10 نوامبر 2022 در دسترس قرار گرفت.

س: مایکروسافت اکتیویژن بلیزارد را با چه مبلغی خریداری کرد؟

پاسخ: مایکروسافت اکتیویژن بلیزارد را به مبلغ 69 میلیارد دلار خریداری کرد.

