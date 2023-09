تبدیل هوای گرم به آب آشامیدنی: یک پیشرفت جدید در برداشت آب

By

محققان دانشگاه تگزاس در آستین پیشرفت چشمگیری در تلاش برای ایجاد راه حلی برای کمبود آب داشته اند. آنها در آخرین تحقیقات خود که در Proceedings of the National Academy of Sciences منتشر شده اند، یک هیدروژل مهندسی مولکولی ساخته اند که قادر است آب آشامیدنی تمیز را از هوای گرم تنها با استفاده از انرژی خورشیدی استخراج کند.

این هیدروژل اجازه می دهد تا آب به سرعت و کارآمد از جو استخراج شود، حتی در دمای بالای 104 درجه فارنهایت، که آن را برای مناطقی که گرمای بیش از حد و دسترسی محدود به آب تمیز را تجربه می کنند، مناسب می کند. با استفاده از این فناوری، افراد می توانند به سادگی با قرار دادن دستگاه در فضای باز، بدون نیاز به مصرف انرژی اضافی، آب را بازیابی کنند.

این هیدروژل می تواند بین 3.5 تا 7 کیلوگرم آب به ازای هر کیلوگرم ماده ژل، بسته به سطح رطوبت تولید کند. آنچه این تحقیق را متمایز می کند، سازگاری هیدروژل به میکروژل است که سرعت و کارایی جذب و رهاسازی آب را تا حد زیادی افزایش می دهد. با تبدیل هیدروژل به ذرات کوچک، محققان جاذب بسیار کارآمدی را تولید کرده‌اند که می‌تواند به طور قابل توجهی تولید آب را در چرخه‌های متعدد روزانه افزایش دهد.

افزایش مقیاس فناوری گام مهم بعدی است. محققان در نظر دارند یافته های خود را به یک راه حل کم هزینه و قابل حمل برای ایجاد آب آشامیدنی تمیز که می تواند در سراسر جهان مورد استفاده قرار گیرد، تبدیل کنند. این توسعه می‌تواند برای جمعیت‌هایی که دسترسی اولیه به آب تمیز ندارند، مانند اتیوپی که تقریباً 60 درصد از جمعیت با این چالش مواجه هستند، زندگی را تغییر دهد.

برنامه‌های آتی برای این فناوری شامل بهینه‌سازی مهندسی میکروژل‌ها برای بهبود کارایی بیشتر است. محققان همچنین در حال بررسی استفاده از مواد آلی برای کاهش هزینه های تولید هستند. با این حال، چالش ها در مقیاس بندی تولید جاذب و اطمینان از دوام محصول باقی می ماند. علاوه بر این، تلاش هایی برای ایجاد نسخه های قابل حمل دستگاه برای سناریوهای مختلف برنامه در حال انجام است.

این پیشرفت پتانسیل این را دارد که چراغ امیدی برای مناطقی که تحت تأثیر کمبود آب قرار گرفته اند فراهم کند. توانایی تبدیل هوای گرم به آب آشامیدنی با استفاده از انرژی خورشیدی ما را یک قدم به راه حلی پایدار نزدیکتر می کند که می تواند مشکلات کمبود آب را در سراسر جهان کاهش دهد.

منبع:

مجموعه مقالات آکادمی ملی علوم