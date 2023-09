By

ناشر Aniplex یک بازی جدید در سبک بازی تخته ای با عنوان Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase را معرفی کرد! سایکیو تایشی! برای نینتندو سوییچ این بازی که قرار است در سال 2024 منتشر شود، بر اساس انیمه و سری مانگا بسیار محبوب Demon Slayer ساخته شده است. با این حال، در حال حاضر، تنها در ژاپن در دسترس خواهد بود.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! سایکیو تایشی! اولین اقتباس از بازی ویدیویی این فرنچایز، Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles را دنبال می کند که در سال 2021 عرضه شد و در سال 2022 به نینتندو سوییچ آمد. در حالی که جزئیات مربوط به Mezase! سایکیو تایشی! در حال حاضر محدود هستند، تریلر اعلامی و وب سایت رسمی Demon Slayer اجمالی از انتظارات بازیکنان را ارائه می دهد.

بر خلاف اقتباس بازی مبارزه قبلی، Mezase! سایکیو تایشی! به نظر می‌رسد بیشتر بر روی تجربه‌ای شبیه به بازی روی تخته متمرکز شده است، که احتمالاً از سری محبوب ماریو پارتی الهام می‌گیرد. اگرچه مکانیزم‌های گیم‌پلی خاصی فاش نشده است، اما طرفداران Demon Slayer می‌توانند تجربه‌ای فراگیر و جذاب مشابه بازی مبارزه‌ای که استقبال خوبی از آن صورت گرفته است را پیش‌بینی کنند.

در حالی که نسخه غربی تایید نشده است، امیدواریم طرفداران خارج از ژاپن نیز این فرصت را داشته باشند که از Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase لذت ببرند! سایکیو تایشی!. علاقه مندان به بازی Demon Slayer به طور یکسان می توانند هیجان و انتظارات خود را برای بازی در نظرات به اشتراک بگذارند.

