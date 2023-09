گیربکس، سری Company Behind Borderlands، ظاهراً برای فروش آماده شده است

By

طبق گزارش ها، Gearbox، شرکت بازی سازی آمریکایی که به خاطر توسعه سری Borderlands شناخته می شود، در حال حاضر برای فروش قرار دارد. شرکت مادر گیربکس Embracer در حال بررسی گزینه های مختلفی است که یکی از آنها فروش استودیو است. چندین شخص ثالث قبلاً به خرید این شرکت علاقه نشان داده اند. با این حال، نه Embracer و نه گیربکس هیچ اظهارنظر رسمی در مورد این موضوع نداشته اند.

این خبر در یک زمان چالش برانگیز برای Embracer منتشر می شود، زیرا در حال حاضر تحت یک فرآیند بازسازی بزرگ است. به عنوان بخشی از این بازسازی، Volition، استودیو مسئول مجموعه محبوب Saints Row، قبلا تعطیل شده است. اوایل سال جاری، Embracer برنامه‌های خود را برای بستن استودیوها و لغو بازی‌ها پس از شکست قرارداد 2 میلیارد دلاری با شرکت Savvy Games Group با بودجه دولت عربستان سعودی اعلام کرد.

Embracer Group، شرکت مادر، در سال‌های اخیر در حال خرید استودیوهای برجسته از جمله Crystal Dynamics، توسعه‌دهنده Tomb Raider بوده است. خرید گیربکس در فوریه 2021 تکمیل شد و ارزش شرکت تا 1.4 میلیارد دلار برآورد شد. Gearbox اخیراً اسپین آف های Borderlands، Tiny Tina's Wonderlands و New Tales from the Borderlands را منتشر کرده است. آنها همچنین در این سال بازی موفق تیرانداز غارتگر Remnant 2 را منتشر کرده اند. علاوه بر این، آنها قرار است Homeworld 3 را که یک بازی استراتژیک علمی تخیلی و بلادرنگ است که توسط Blackbird Interactive ساخته شده است، در سال 2024 منتشر کنند.

این شرکت همچنین در حال گسترش حضور خود فراتر از دنیای بازی است، زیرا فیلم Borderlands به کارگردانی الی راث قرار است در تابستان 2024 در سینماها اکران شود. این نشان می دهد که علیرغم عدم قطعیت های فعلی پیرامون آینده شرکت، Gearbox همچنان به فرانچایز خود متعهد است و فعالانه روی پروژه های جدید کار می کند.

