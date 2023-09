Can't Wait to Learn، برنامه آموزش دیجیتال War Child برای کودکان آسیب دیده از درگیری، همیشه با شواهد علمی هدایت شده است. با این حال، برای اینکه یک مداخله واقعاً «مبتنی بر شواهد» در نظر گرفته شود، باید معیارهای خاصی را داشته باشد. از طریق یک مطالعه در مقیاس بزرگ در اوگاندا، Can't Wait to Learn اکنون این معیارها را برآورده کرده است و یک تحول هیجان انگیز برای این برنامه است.

عملکرد مبتنی بر شواهد این مفهوم است که اقدامات شغلی، مانند پرستاری، آموزش، یا حمایت روانی اجتماعی از کودکان، باید بر اساس شواهد علمی باشد. این شامل استفاده از فرآیندهای تحقیقاتی دقیق برای اثبات تأثیر مداخلات، به جای تکیه بر سنت، شهود یا تجربه شخصی است. سازمان های امدادی باید مایل باشند که خود را مسئول بدانند تا مطمئن شوند که ضرر بیشتری نسبت به منفعت ایجاد نمی کنند.

رویکرد مبتنی بر شواهد با مداخلات تحت تحقیقات علمی، مانند ارزیابی امکان‌سنجی یا آزمایش‌های کنترل‌شده شروع می‌شود. یافته‌های حاصل از این مطالعات برای انطباق و بهبود روش در صورت عدم قطعیت یا ناکافی بودن استفاده می‌شوند. اگر یافته ها مثبت باشد، مداخله به مرحله بعدی ارزیابی می رود.

Can't Wait to Learn طی 18 ماه گذشته تحت یک آزمایش تصادفی کنترل شده در اوگاندا قرار گرفت. این مطالعه شامل 1507 کودک از 30 مدرسه در منطقه Isingiro بود. نیمی از مدارس درس‌های معمولی انگلیسی و ریاضی را با Can't Wait to Learn جایگزین کردند تا مستقیماً اثربخشی آن را مقایسه کنند. نتایج این مطالعه که به زودی در یک مجله علمی منتشر خواهد شد، نشان می‌دهد که Can't Wait to Learn نه تنها عملکرد بهتری نسبت به آموزش استاندارد دارد، بلکه از اکثر برنامه‌های EdTech که در تنظیمات مشابه استفاده می‌شوند نیز بهتر عمل می‌کند.

این آزمایش در اوگاندا Can't Wait to Learn را به عنوان یک برنامه کاملاً مبتنی بر شواهد تقویت می کند. این بخشی از مجموعه ای از 10 مطالعه تحقیقاتی است که از زمان آغاز برنامه توسط War Child در کشورهایی مانند چاد، اردن، لبنان و سودان انجام شده است. در سودان، یک مطالعه نشان داد که کودکان در مقایسه با برنامه یادگیری دولت برای کودکان خارج از مدرسه، تقریباً دو برابر بیشتر در ریاضیات و تقریباً سه برابر بیشتر در خواندن پیشرفت کردند.

این نقطه عطف در اوگاندا آغاز سفر مقیاس‌پذیری Can't Wait to Learn است. در راستای رویکرد بومی سازی، اجرای برنامه به شهرداری محل واگذار شده است. هدف Can't Wait to Learn با به اشتراک گذاشتن آنچه مفید است و چه چیزی مفید نیست، ارتقاء پیشرفت معنادار در جهت ارائه آموزش رایگان، عادلانه و با کیفیت برای همه کودکان آسیب دیده از تعارض است.

Can't Wait to Learn ابتدا در سودان در سال 2012 توسعه یافت و از آن زمان تاکنون در کشورهای مختلف آزمایش و اجرا شده است. تا کنون به حدود 100,000 کودک رسیده است و چشم اندازهای امیدوارکننده ای برای رشد آینده دارد.

