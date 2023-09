یک رقیب جدید در بازی گوشی های هوشمند: تلفن هیچ چیز 2

By

در دنیایی که تحت سلطه آیفون ها و اندرویدها است، شرکت لندنی Nothing با Nothing Phone 2 نوآورانه خود وارد بازار گوشی های هوشمند شده است. Nothing Phone 2 که به عنوان جایگزینی کمتر حواس پرتی برای گوشی های هوشمند سنتی طراحی شده است، تجربه کاربری منحصر به فردی را ارائه می دهد.

به عنوان یک کاربر مشتاق آیفون به مدت 16 سال، تصمیم گرفتم از دستگاه معمولی خود فاصله بگیرم و در طی یک سفر 2 هفته ای در اروپا، Nothing Phone 2 را امتحان کنم. علی‌رغم سبز شدن تنظیمات اولیه متن‌هایم، متوجه شدم که می‌توانم بدون آیفون محبوبم زنده بمانم.

آیفون‌های اپل مظهر فناوری گوشی‌های هوشمند بوده‌اند، اما با هر عرضه جدید، تغییرات کمتر قابل توجه‌تر می‌شوند. متقاعد کردن مصرف کنندگان برای ارتقاء به طور فزاینده ای چالش برانگیز شده است، زیرا پیشرفت ها جزئی به نظر می رسند، مانند ارتقاء دوربین یا بهبود جزئی باتری.

اینجاست که Nothing Phone 2 وارد می شود. Nothing که توسط کارآفرین فناوری کارل پی ایجاد شده است، تجربه تازه ای از گوشی هوشمند ارائه می دهد. Nothing Phone 2 بر روی سیستم عامل اندروید اجرا می شود و دارای یک رابط کاربری گرافیکی منحصر به فرد و چراغ های اعلان "Glyph" در پشت دستگاه است.

برخلاف گوشی‌های هوشمند سنتی با نمادهای برنامه‌های رنگارنگ، هیچ چیز رویکرد متفاوتی ندارد. تصاویر تک رنگ برای برنامه ها عمداً برای کاهش وسوسه استفاده بیش از حد از تلفن طراحی شده اند. هدف این انتخاب طراحی، به حداقل رساندن حواس‌پرتی‌ها و ارتقای یک تجربه متمرکزتر و آگاه‌تر از گوشی هوشمند است.

Nothing Phone 2 با ارائه جایگزینی برای تجربه معمول گوشی های هوشمند، وضعیت موجود صنعت تحت سلطه اپل و اندروید را به چالش می کشد. این یک گزینه جدید برای کسانی که به دنبال یک وسیله کمتر حواس پرتی هستند فراهم می کند. اینکه Nothing Phone 2 جذابیت انبوهی پیدا خواهد کرد یا نه، هنوز مشخص نیست، اما بدون شک یک افزوده جالب به بازار است.

