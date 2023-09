EA پروژه Rene: The Next-Gen Sims بازی را برای دانلود رایگان اعلام کرد

By

EA جزئیات جدیدی را در مورد نسل بعدی بازی Sims خود با نام رمز Project Rene فاش کرده است. در یک پست وبلاگی در حین ارائه Behind The Sims، این شرکت اعلام کرد که این بازی به صورت دانلود رایگان در دسترس خواهد بود. این حرکت به دنبال موفقیت بازی The Sims 4 در سال گذشته به صورت رایگان انجام شد.

گزینه دانلود رایگان برای Project Rene به این معنی است که بازیکنان می‌توانند بدون نیاز به اشتراک، خرید بازی اصلی یا مکانیک انرژی به بازی بپیوندند، بازی کنند و بازی را کشف کنند. EA قصد دارد دعوت یا پیوستن به دوستان و تجربه ویژگی‌ها، داستان‌ها و چالش‌های جدید را برای بازیکنان آسان کند.

با این حال، EA تصریح کرد که بازی همچنان دارای محتوا و بسته‌های قابل خرید مشابه The Sims 4 خواهد بود. اما ساختار قیمت‌گذاری و نحوه فروش این موارد ممکن است با بازی فعلی متفاوت باشد. EA مثالی از اضافه کردن آب و هوای اولیه را به عنوان یک ویژگی رایگان برای همه ارائه داد، در حالی که بسته های آینده ممکن است روی موضوعات خاصی مانند ورزش های زمستانی یا مسابقات تمرکز کنند.

انتشار Project Rene به معنای پایان پشتیبانی از The Sims 4 نیست. EA قصد دارد به ارائه به‌روزرسانی‌ها و محتوای جدید برای جامعه The Sims 4 در آینده قابل پیش‌بینی ادامه دهد.

اگرچه تاریخ راه اندازی مشخصی اعلام نشده است، EA در حال تلاش برای یک فرآیند توسعه شفاف تر برای Project Rene است. این شرکت قبلاً اعلام کرده بود که این بازی هم تجربه‌های انفرادی و هم چند نفره را ارائه می‌کند و اطلاعات بیشتری در مورد مولفه چند نفره در اواخر سال فاش خواهد شد.

منبع: [The Verge](منبع)