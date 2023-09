The First Decendant قهرمان جدید را معرفی می کند، Sharen Julicia: A Half-Woman Half-Machine Lethal Assassin

تیرانداز غارتگر آینده Nexon، The First Descendant، تبلیغات زیادی در بین گیمرها ایجاد کرده است. این بازی نسل بعدی که توسط Unreal Engine 5 پشتیبانی می‌شود، قرار است برای PC، PS5 و Xbox Series X|S منتشر شود. به تازگی قهرمان جدیدی به نام Sharen Julicia رونمایی شده است که توانایی های مرگبار خود را در یک تریلر افشاگر گیم پلی به نمایش می گذارد.

Sharen Julicia، یک شخصیت جذاب نیمه زن و نیمه ماشین، سبک بازی منحصر به فردی را به The First Descendant می آورد. مهارت او در نبرد از فاصله نزدیک است و او را به گزینه ای ایده آل برای بازیکنانی تبدیل می کند که تاکتیک های تهاجمی را ترجیح می دهند. شارن از استتار هم برای رویکردهای مخفیانه و هم برای عقب‌نشینی سریع استفاده می‌کند و به او اجازه می‌دهد بدون شناسایی به دشمنانش نزدیک شود.

یکی از مهارت‌های غیرفعال شرن، Assassinator، او را قادر می‌سازد تا به دشمنانی که او را هدف قرار نمی‌دهند، آسیب بیشتری وارد کند. این توانایی تاثیر مرگبار او را در میدان جنگ بیشتر می کند. علاوه بر این، شرن دارای طیف وسیعی از مهارت‌های فعال است که پتانسیل تهاجمی او را افزایش می‌دهد. پرتو قطع کننده او یک حمله پرتو الکتریکی را راه اندازی می کند که نه تنها آسیب وارد می کند بلکه یک اثر الکتریکی را نیز به اهدافش اعمال می کند.

یکی دیگر از مهارت های فعالی که او دارد، استتار فعال است که حضور او را پنهان می کند تا زمانی که حمله ای را آغاز کند. این تکنیک پس از پایان استتار حالت کمین را فعال می کند و آسیب ضربه بعدی او را افزایش می دهد. علاوه بر این، Sharen می تواند Shock Nuts، مواد منفجره ای که دشمنانش را بیهوش می کند، و Flash Daggers که چندین پرتابه را به سمت دشمنان در محدوده هدف او پرتاب می کند، به کار گیرد. این خنجرها آسیب انفجاری وارد می کنند و اثر الکتریکی ایجاد می کنند.

The First Descendant وعده ارائه گیم پلی هیجان انگیز و نبردهای شدید را می دهد و Sharen Julicia جنبه هیجان انگیز دیگری را به بازی اضافه می کند. گیمرها می توانند تجربه ای پر جنب و جوش را با این قاتل نیمه زن و نیمه ماشینی کشنده پیش بینی کنند. منتظر تصاویر جدید و انحصاری گیم پلی باشید، زیرا IGN به زودی جزئیات بیشتری از The First Descendant را فاش خواهد کرد.

تعاریف:

- تیرانداز غارتگر: زیرشاخه ای از بازی های ویدیویی که عناصر غارت و تیراندازی را با هم ترکیب می کند، جایی که بازیکنان در حین شرکت در نبرد، سلاح، مهمات و تجهیزات جمع آوری می کنند.

– Unreal Engine 5: یک موتور بازی سازی پیشرفته که توسط Epic Games ساخته شده است.

– اثر برق گرفتگی: مکانیک گیم پلی که آسیب یا اثرات وضعیت اضافی را به اهداف مورد اصابت یک حمله الکتریکی وارد می کند.

منابع:

– رایان مک‌کافری، ویرایشگر اجرایی پیش‌نمایش‌های IGN و مجری برنامه نمایش و مصاحبه ایکس‌باکس.