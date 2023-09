سال فناوری با رویداد اپل و کنفرانس Dreamforce آغاز می شود

هفته دوم سپتامبر آغاز یک سال فناوری جدید است، با رویدادهای مهمی مانند رویداد آیفون اپل و کنفرانس Salesforce's Dreamforce که لحن صنعت را تعیین می کند. این رویدادها همچنین نشان‌دهنده شروع فصل کنفرانس‌های فناوری با نمایش‌هایی برای Meta Platforms، Microsoft و Oracle است.

یکی از رویدادهای مورد انتظار، عرضه اولیه عمومی Arm Holdings است که انتظار می رود ارزش طراح تراشه 50 تا 54.5 میلیارد دلار باشد. این IPO، همراه با عرضه عمومی برنامه ریزی شده استارت آپ تحویل Instacart، می تواند بازار غیرفعال IPO فناوری را احیا کند. خطرات امسال زیاد است، زیرا جنگ‌های حقوقی، شرایط کلان اقتصادی، جنگ تجاری با چین و چالش‌های نظارتی نگرانی‌هایی را ایجاد کرده‌اند.

رویدادهای هفته هم فرصت ها و هم مشکلات صنعت فناوری را برجسته می کند. IPO Arm's قدرت فناوری و هوش مصنوعی را به نمایش می گذارد، در حالی که پرونده Google-DoJ نگرانی هایی را در مورد قدرت استفاده شده توسط چند شرکت ایجاد می کند. وزارت دادگستری استدلال می کند که گوگل به طور غیرقانونی از توافق نامه هایی با سازندگان تلفن و مرورگرهای اینترنتی برای انحصار بازار موتورهای جستجو استفاده کرده است.

در همین حال، یک هیئت سنا برای بحث در مورد استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی تشکیل می شود و قوانین دو حزبی برای تنظیم هوش مصنوعی در حال تدوین است. حتی غول‌های فناوری مانند Apple و Salesforce نیز از چالش‌ها در امان نیستند، زیرا اپل با مشکلات درآمد و فروش مواجه است و Salesforce به دلیل نگرانی در مورد مصرف مواد مخدر و بی خانمانی در سانفرانسیسکو، در نظر دارد دریم فورس را جابجا کند.

نگرانی اصلی در چشم انداز فناوری هوش مصنوعی است. ماهیت درهای بسته بحث ها و پتانسیل تسخیر نظارتی توسط بازیگران مسلط در صنعت سؤالاتی را در مورد عادلانه بودن مقررات ایجاد می کند. با این حال، دخالت وزارت دادگستری به این موضوع جدی می شود.

به طور کلی، این هفته پرجمعیت فناوری، زمینه را برای صنعت فناوری در سال آینده، با ترکیبی از فرصت ها، چالش ها و نگرانی های نظارتی فراهم می کند.

منابع:

- "سال فناوری با رویداد اپل و کنفرانس Dreamforce آغاز شد" (مقاله منبع)

– شرکت اپل (AAPL)

– Salesforce Inc. (CRM)

– Meta Platforms Inc. (META)

– شرکت مایکروسافت (MSFT)

– Oracle Corp. (ORCL)

– Arm Holdings Plc (متعلق به SoftBank Group Corp.) (9984)

– Alphabet Inc. (GOOGL، GOOG)

– Samsung Electronics Co. (005930)

- موزیلا

– Palantir Technologies Inc. (PLTR)

- کیمبرلی جوزفسون، دانشیار مدیریت بازرگانی در کالج دره لبنان (پا.)

توجه: URL برای منابع ارائه نشده است.