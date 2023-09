شایعه شده است که Nintendo Switch 2 دارای عملکرد بهتر و کاهش زمان بارگذاری خواهد بود

شایعات در مورد نینتندو سوییچ 2 که مورد انتظار بود همچنان به گوش می رسد و جزئیات جدیدی در مورد عملکرد و ویژگی های آن ظاهر می شود. منابع موثق ادعا کرده اند که این کنسول در ماه آگوست در Gamescom نمایش محرمانه ای داشته است و اکنون منبع سوم این ادعاها را تایید کرده و اطلاعات بیشتری به آن اضافه کرده است.

طبق گزارش‌های Eurogamer و VGC، Switch 2 احتمالاً «The Legend of Zelda: Breath of the Wild» را با نرخ فریم و وضوح بالاتر اجرا می‌کند که برای طرفداران این بازی محبوب امیدوارکننده به نظر می‌رسد. Nate The Hate، یکی از منابع داخلی نینتندو که قبلا قابل اعتماد بود، نیز از این ادعاها حمایت کرده و جزئیات بیشتری را که در مورد کنسول شنیده است، فاش کرده است.

یکی از بهبودهای قابل توجه که توسط Nate The Hate ذکر شده کاهش قابل توجه زمان بارگذاری است. او بیان می‌کند که سخت‌افزار جدید زمان‌های لود تقریباً لحظه‌ای را برای بازی‌ها، به ویژه هنگام راه‌اندازی از منوی اصلی، امکان‌پذیر می‌کند. این یک پیشرفت بزرگ در مقایسه با سوییچ اصلی است که زمان بارگذاری آن حدود 30 ثانیه بود.

از نظر عملکرد، Nate The Hate ادعا می‌کند که Breath of the Wild با سرعت 60 فریم در ثانیه با وضوح 4K روی سوییچ 2 اجرا می‌شد. او همچنین اشاره کرد که این کنسول دارای قابلیت‌های ردیابی پرتوی پیشرفته‌ای است، مشابه آنچه پلی‌استیشن دارد. 5 و Xbox Series X/S می توانند دست پیدا کنند. با این حال، او توضیح می دهد که انتظار می رود قدرت خام سوییچ 2 کمتر از Xbox Series S باشد.

برای جبران این موضوع، Switch 2 ممکن است از فناوری جدیدی به نام DLSS (نمونه برداری فوق العاده یادگیری عمیق) استفاده کند که می تواند وضوح 4K را در دستگاه های کم مصرف شبیه سازی کند. این می تواند یک تجربه بصری قابل مقایسه با 4K بومی ارائه دهد و در عین حال کارایی عملکرد را حفظ کند.

در حالی که هنوز در مورد سازگاری سوئیچ 2 به عقب و تاریخ های رسمی رونمایی/راه اندازی تردید وجود دارد، Nate The Hate پیشنهاد می کند که Nintendo Direct بعدی تقریباً سه روز دیگر، احتمالاً در 14 سپتامبر، پخش خواهد شد. مهم است که توجه داشته باشید که Nintendo Directs معمولاً در تاریخ پخش می شود. پنجشنبه ها

در نتیجه، ویژگی‌های شایعه شده Nintendo Switch 2 حاکی از بهبود عملکرد، کاهش زمان بارگذاری و استفاده بالقوه از فناوری DLSS است. طرفداران مشتاقانه منتظر به روزرسانی های بیشتر نینتندو در مورد این کنسول مورد انتظار هستند.

منابع:

- یوروگیمر

– VGC