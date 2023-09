شایعات Nintendo Switch 2: Breath of the Wild دارای گرافیک بهبود یافته و زمان بارگذاری

اخیرا شایعاتی در مورد کنسول بعدی نینتندو با نام آزمایشی 'Switch 2' منتشر شده است. طبق گزارش‌های Eurogamer و VGC، توسعه‌دهندگان منتخبی این فرصت را داشتند که کنسول را در گیمزکام 2023 به نمایش بگذارند. این نسخه ی نمایشی نسخه پیشرفته‌ای از The Legend of Zelda: Breath of the Wild را نشان می‌داد، هرچند که در آن زمان جزئیات بهبودها ارائه نشده بود.

اکنون جزئیات شایعه جدیدی از پادکست اخیر Nate the Hate منتشر شده است. میزبان ادعا کرد که نسخه ی نمایشی فناوری Gamescom Breath of the Wild را به نمایش گذاشته است که با سرعت 4K 60 فریم بر ثانیه اجرا می شود و بهبود قابل توجه آن حذف زمان بارگذاری است. لازم به توضیح است که این شایعات به این معنی نیست که عنوان راه اندازی سوییچ با سخت افزار بعدی مجدداً منتشر خواهد شد. بلکه برای نشان دادن پیشرفت های فنی جانشین استفاده شد.

همچنین ادعاهایی وجود دارد که دمو فناوری از DLSS 3.5، فناوری ارتقاء مقیاس هوش مصنوعی انویدیا در زمان واقعی استفاده می‌کند. با این حال، مشخص نیست که آیا نسخه ی نمایشی از مجموعه ویژگی های کامل نسخه 3.5 مانند تولید فریم استفاده می کند یا خیر. گنجاندن DLSS چندین سال است که برای جانشین سوییچ موضوع حدس و گمان بوده است و ذکر نسخه 3.5 مطمئناً جذاب است.

در طول گفتگوی پادکست، مجری اشاره کرد که مارس 2024 یک تاریخ احتمالی است، اگرچه مشخص نیست که آیا این تاریخ به تاریخ انتشار یا افشای آن اشاره دارد. شایعات قبلی در اوایل سال جاری حاکی از انتشار اواخر سال 2024 برای سوییچ 2 بود.

لازم به ذکر است که این شایعات در حال حاضر به طور رسمی توسط نینتندو تایید نشده اند. اطلاعات بر اساس منابع و شنیده ها است. علاوه بر این، اگر این مشخصات دقیق باشد، باید در نظر داشت که نسخه نمایشی فناوری نمایش داده شده در Gamescom لزوماً منعکس کننده ویژگی های کنسول نهایی نیست.

از آنجایی که این شایعات همچنان در حال پخش شدن هستند، اندیشیدن در مورد احتمالات نسخه بهبودیافته Breath of the Wild در 'Switch 2' هیجان انگیز است. با این حال، تا زمان اعلام رسمی توسط نینتندو، این شایعات را باید با کمی نمک گرفت.

منابع:

- یوروگیمر

– VGC

- پادکست Nate the Hate