زمان انتشار برای DLC Theal Mask در پوکمون اسکارلت و بنفش

مربیان در سراسر جهان مشتاقانه منتظر انتشار اولین DLC Pokemon Scarlet and Violet، The Teal Mask هستند. که قرار است در روز چهارشنبه، 13 سپتامبر عرضه شود، بازیکنان کنجکاو در مورد زمان انتشار خاص در منطقه خود هستند.

طبق اطلاعات تایید شده، DLC The Teal Mask در زمان های زیر منتشر خواهد شد:

- 6 بعد از ظهر به وقت اقیانوس آرام (12 سپتامبر)

- ساعت 8 بعد از ظهر به وقت مرکزی (12 سپتامبر)

– ۹ شب به وقت شرقی (۱۲ سپتامبر)

- 2 بامداد به وقت انگلستان (13 سپتامبر)

- 3 بامداد به وقت اروپای مرکزی (13 سپتامبر)

– 5:30 صبح به وقت هند (13 سپتامبر)

– 9 صبح به وقت ژاپن (13 سپتامبر)

این زمان‌ها ممکن است در معرض تغییر باشند، اما انتظار می‌رود بازی در حدود زمان ارائه‌شده عرضه شود. بازیکنان باید برای هر گونه اطلاعیه در مورد تغییرات زمان انتشار به روز باشند.

Theal Mask بخشی از DLC The Hidden Treasure of Area Zero برای Pokemon Scarlet و Violet است. DLC بازیکنان را به یک سفر مدرسه به Kitakami می برد، روستایی پر جنب و جوش پر از فعالیت های جشن و فروشندگان خیابانی. کمپانی پوکمون قبلا هیولاهای جیبی، لجندری ها و شخصیت های جدیدی را که در The Teal Mask معرفی خواهند شد، تیز کرده است.

همچنین اطلاعات بیشتری در مورد توانایی‌های جدید، ورودی‌های Pokedex و هیولاهای جیبی مانند Bloodmoon Ursaluna فاش شده است. قسمت دوم بازی The Hidden Area of ​​Treasure Zero DLC با نام The Indigo Disk برای انتشار Q4/Winter در سال 2023 برنامه ریزی شده است.

بازیکنانی که می خواهند DLC The Teal Mask را تجربه کنند، باید Pokemon Scarlet یا Pokemon Violet داشته باشند. کسانی که صاحب هر دو بازی هستند باید نسخه های جداگانه ای از The Teal Mask را خریداری کنند.

علی‌رغم مشکلات فنی اولیه که بر غوطه‌ور شدن و تجربه بازیکن تأثیر گذاشت، پوکمون اسکارلت و ویولت راه‌اندازی بسیار موفقی داشتند و با فروش ۱۰ میلیون نسخه در سه روز اول به بزرگترین نسخه نینتندو در تمام دوران تبدیل شدند.

