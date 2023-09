By

طبق گزارش‌های اخیر، استودیو گیرباکس جدیدترین استودیویی است که تحت تأثیر تلاش‌های بازسازی مداوم گروه Embracer قرار گرفته است. گروه Embracer در ماه ژوئن برنامه بازسازی جامعی را برای جبران هزینه‌های قابل توجه خود در طول سال‌ها و کاهش 40 درصدی قیمت سهام پس از مشارکت استراتژیک ناموفق با Savvy Games اعلام کرده بود.

به عنوان بخشی از بازسازی، استودیو دیگری متعلق به Embracer، Volition Games، بلافاصله در پایان ماه گذشته تعطیل شد. اکنون رویترز گزارش می دهد که Gearbox ممکن است استودیوی بعدی باشد که توسط Embracer آزاد می شود. گفته می شود که Embracer با بانک های سرمایه گذاری Goldman Sachs و Aream & Co همکاری می کند تا گزینه فروش گیربکس را بررسی کند. آنها قبلاً از طرف اشخاص ثالثی که به دنبال خرید استودیو هستند، علاقه دریافت کرده اند.

شایان ذکر است که قیمت سهام امبراسر در پی انتشار این خبر با تغییر مثبت همراه بوده است. گیربکس که در سال 2021 توسط Embracer خریداری شد، نتایج متفاوتی با نسخه های اخیر بازی خود داشت. بنا به گفته ناشر Take-Two، فروش New Tales from the Borderlands پایین بوده است. با این حال، دیگر اسپین آف Borderlands، Tiny Tina's Wonderlands، فراتر از انتظارات بود. مدیرعامل رندی پیچفورد قبلاً گفته بود که تجربیات آینده در حال توسعه هستند.

به عنوان یک ناشر، Gearbox برنامه‌هایی برای انتشار Hyper Light Breaker و Homeworld 3 در اوایل سال 2024 دارد. ممکن است پیشرفت‌های بیشتری در مورد تلاش‌های بازسازی گروه Embracer و آینده گیربکس رخ دهد.