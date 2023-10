اسپیس ایکس از پرتاب موشک فالکون 9 در اوایل صبح خبر داد

اسپیس ایکس از پرتاب آینده از پایگاه نیروی فضایی وندنبرگ خبر داده است. این شرکت ساعت 12:47 صبح روز 21 اکتبر را برای پرتاب موشک فالکون 9 از SLC-4E هدف قرار داده است. هدف از این پرتاب، استقرار 21 ماهواره Starlink در مدار پایین زمین است.

در صورتی که پرتاب نتواند طبق برنامه پیش برود، اسپیس ایکس سه فرصت پشتیبان را بین ساعت 1:23 صبح تا 3 بامداد برای برنامه ریزی مجدد شناسایی کرده است. علاوه بر این، شش فرصت پشتیبان اضافی از ساعت 11:26 بعد از ظهر شنبه تا ساعت 2:50 صبح یکشنبه در دسترس است.

برای علاقه مندان، پخش زنده اینترنتی اسپیس ایکس تقریباً پنج دقیقه قبل از پرتاب در دسترس خواهد بود. این به‌روزرسانی‌های بی‌درنگ را در اختیار بینندگان قرار می‌دهد و به آن‌ها اجازه می‌دهد تا در حین انجام ماموریت شاهد آن باشند.

شایان ذکر است که تقویت کننده ای که از این ماموریت پشتیبانی می کند در پرتاب های قبلی 15 بار استفاده شده است. پس از جدایی مرحله، انتظار می‌رود اولین مرحله موشک بر روی سفینه بدون سرنشین Of Course I Still Love You در اقیانوس آرام فرود آید. این قابلیت استفاده مجدد نقطه عطفی در تلاش های SpaceX برای کاهش هزینه های اکتشاف فضا و پایدارتر کردن آن است.

با توجه به تأثیرات محلی، انتظار نمی‌رود که در طول این پرتاب صدای بوم شنیده شود. این خبر خوبی برای ساکنان اطراف است، زیرا بوم های صوتی می توانند مختل کننده و شگفت انگیز باشند.

به طور کلی، این پرتاب صبح زود توسط SpaceX نشان دهنده گام دیگری به جلو در مأموریت مداوم این شرکت برای توسعه و گسترش شبکه اینترنت ماهواره ای جهانی است.

تعاریف:

– موشک فالکون 9: یک پرتاب مداری دو مرحله ای که توسط اسپیس ایکس ساخته شده است. این برای حمل مطمئن و ایمن ماهواره ها و محموله ها به فضا طراحی شده است.

- ماهواره های Starlink: مجموعه ای از ماهواره های کوچک که توسط SpaceX با هدف ارائه پوشش پهنای باند جهانی مستقر شده اند.

- البته من هنوز هم شما را دوست دارم سفینه بدون سرنشین: یک کشتی بدون سرنشین خودگردان که توسط SpaceX برای فرود و بازیابی تقویت کننده های موشک در دریا استفاده می شود.

منبع: SpaceX (نشانی اینترنتی ارائه نشده است)