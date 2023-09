انسانها در هنگام رانندگی از دست دادن شاخه های متعدد در درخت زندگی، یافته های مطالعه

By

یک مطالعه جدید درباره خطر ششمین انقراض دسته جمعی ناشی از فعالیت های انسانی هشدار می دهد و بیان می کند که انسان ها باعث از بین رفتن کل شاخه های "درخت زندگی" می شوند. این مطالعه که در Proceedings of the National Academy of Sciences منتشر شده است، منحصر به فرد است، زیرا به بررسی انقراض کل جنس ها می پردازد نه فقط گونه های منفرد.

محققان بر روی گونه‌های مهره‌دار (به استثنای ماهی) تمرکز کردند و دریافتند که از 5,400 جنس مورد مطالعه، 73 جنس در 500 سال گذشته منقرض شده‌اند و بیشتر آنها در دو قرن گذشته ناپدید شده‌اند. این نرخ انقراض بسیار بالاتر از آن چیزی است که بر اساس تخمین های پیشینه فسیلی انتظار می رود.

فعالیت های انسانی مانند تخریب زیستگاه، صید بی رویه و شکار به عنوان عامل اصلی این بحران انقراض شناخته می شوند. از دست دادن یک جنس می تواند عواقب گسترده ای برای کل اکوسیستم داشته باشد. یکی از نویسندگان این مطالعه، جراردو سبالوس، فوریت این وضعیت را برجسته می‌کند و می‌گوید: «نگرانی ما این است که ... ما چیزها را به سرعت از دست می‌دهیم، که برای ما، نشانه‌ای از فروپاشی تمدن است.»

در حالی که همه کارشناسان موافق هستند که نرخ فعلی انقراض نگران کننده است، اینکه آیا این ششمین انقراض دسته جمعی است یا خیر، موضوع بحث است. دانشمندان انقراض دسته جمعی را به عنوان از بین رفتن 75 درصد گونه ها در مدت زمان کوتاه تعریف می کنند. به گفته رابرت کاوی، زیست شناس دانشگاه هاوایی، با استفاده از این تعریف، ششمین انقراض دسته جمعی هنوز رخ نداده است.

با این حال، یافته های این مطالعه در مورد از بین رفتن کل شاخه های درخت زندگی، بر شدت این وضعیت تأکید می کند. این مطالعه نیاز فوری به اقدام برای حفظ تنوع زیستی و حفاظت از آینده بشر را نشان می دهد.

منابع:

- Ceballos، G.، و همکاران. (2023). نابودی بیولوژیکی از طریق ششمین انقراض دسته جمعی در حال انجام که با تلفات و کاهش جمعیت مهره داران نشان داده شده است. مجموعه مقالات آکادمی ملی علوم.

- سحر، 20 سپتامبر 2023