تاثیر فضاپیما بر ترکیب جوی زمین

مطالعه اخیر منتشر شده در Proceedings of the National Academy of Sciences نشان داده است که ماهواره ها و فضاپیماها جو زمین را با مقادیر زیادی فلز آلوده می کنند. این آلودگی در استراتوسفر رخ می دهد، منطقه ای که دارای غلظت زیادی از ازن است.

تیم تحقیقاتی به سرپرستی دن سیزو از دانشگاه پردو، با پرواز هواپیماها در ارتفاع نزدیک به 12 مایلی، داده ها را جمع آوری کردند. این به آنها اجازه داد تا اندازه گیری های دقیق را بدون هیچ گونه آلودگی ناشی از دود هواپیما ثبت کنند. این مطالعه نشان داد که فلزاتی مانند لیتیوم، مس، آلومینیوم و سرب که معمولاً در فضاپیماها یافت می‌شوند، از سطح غبار طبیعی کیهانی پیشی گرفتند.

علاوه بر این، این تیم دریافت که تقریباً 10 درصد از ذرات اسید سولفوریک، که برای محافظت از لایه ازن ضروری هستند، با بقایای بخار شده از فضاپیماها آلوده شده اند. وجود عناصر منحصربه‌فرد مانند نیوبیم نشان‌دهنده استفاده از سپر حرارتی در موشک‌ها است. این شواهد به آلودگی ناشی از فضاپیماها به جای شهاب سنگ ها اشاره دارد که برای قرن ها بدون تغییر باقی مانده اند.

اثرات زیست محیطی این آلودگی هنوز به طور کامل درک نشده است. با این حال، با توجه به افزایش پیش بینی شده تعداد ماهواره ها در مدار، وضعیت می تواند بدتر شود. تخمین زده می شود که تا سال 50,000 2030 ماهواره دیگر وجود داشته باشد و شرکت هایی مانند اسپیس ایکس و آمازون در این راه پیشرو باشند. این رشد سریع در صنعت فضایی به این معنی است که تا 50 درصد از ذرات آئروسل در استراتوسفر در نهایت می‌تواند حاوی فلزات ناشی از ورود مجدد فضاپیما باشد.

این یافته ها نگرانی هایی را در مورد پیامدهای زیست محیطی گسترش صنعت فضایی ایجاد می کند. تجمع زباله های فضایی و انتشار مواد ساخت بشر در استراتوسفر نیاز به بررسی بیشتر دارد. از آنجایی که ما همچنان به شدت به ماهواره ها و فضاپیماها تکیه می کنیم، توسعه روش های پایداری که تأثیر منفی بر جو ما را به حداقل می رساند بسیار مهم می شود.

منبع: مجموعه مقالات آکادمی ملی علوم