کاوش در اعماق Sierra de Atapuerca

یک مطالعه زمین شناسی اخیر که توسط Josep M. Parés و تیمش در مرکز ملی تحقیقاتی سوبره لا Evolución Humana (CENIEH) انجام شده است، در زیر سطح Sierra de Atapuerca در اسپانیا کاوش کرده است. این مطالعه که در مجله Marine and Petroleum Geology منتشر شد، با هدف درک ساختار عمیق منطقه و ارتباطات زمین‌شناسی آن انجام شد.

این تحقیق نشان داد که مواد موجود در زیر سطح، سنگ‌های آهکی هستند که در امتداد Sierra de Atapuerca قابل مشاهده هستند. این مواد فقط "نوک کوه یخ" یک ساختار زیرسطحی بسیار بزرگتر هستند که بیش از 5 کیلومتر عرض دارد. این ساختار به دلیل وجود مواد نرم به ویژه لوتیت ها و تبخیرهای تریاس شکل گرفت که به لایه ها اجازه حرکت می داد.

این مطالعه همچنین آرایش زمین شناسی سیرا د آتاپورکا را روشن کرد. کار زمین شناسی که به طور سنتی به عنوان تاقدیس توصیف می شود نشان داد که این سازه از عمق 1,000 متری فراتر می رود. در آن عمق، طبقات مزوزوئیک بر یک زیرزمین پالئوزوئیک قرار دارند که صلب و کریستالی است. نتایج نشان می‌دهد که چین‌خوردگی لایه‌ها با وجود مواد خاصی که به عنوان روان‌کننده یا سطوح جداشدگی عمل می‌کنند، امکان‌پذیر شده است و به لایه‌ها اجازه می‌دهد تا روی زیرزمین سفت و سخت بلغزند. در مورد حوضه دورو، سطح جداشدگی از مواد دوره تریاس تشکیل شده است که از نظر مکانیکی ضعیف هستند و حرکت و چین خوردگی لایه های پوشاننده را تسهیل می کنند.

یافته های این مطالعه بینش های ارزشمندی را در مورد ساختار عمیق سیرا د آتاپورکا و ارتباطات زمین شناسی آن ارائه می دهد. درک زمین شناسی زیرسطحی این منطقه برای تحقیقات بیشتر در مورد تاریخچه زمین شناسی و پیامدهای بالقوه آن برای تکامل انسان ضروری است.

