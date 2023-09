بررسی جریان های نادر پلاسمای داغ در اتمسفر فوقانی

By

در نزدیکی قطب‌های زمین، شفق‌های قطبی یک منظره معمولی هستند که نمایش‌های نوری رنگارنگی را در اتمسفر بالایی نشان می‌دهند که ناشی از تعامل بین باد خورشیدی و مگنتوسفر سیاره است. با این حال، نزدیکتر به استوا، یک پدیده جوی متفاوت می تواند رخ دهد: رانش یون زیر شفق (SAID).

رویدادهای SAID شامل جریان سریع پلاسمای داغ به سمت غرب از طریق یونوسفر است. این رویدادها با ساختارهای قابل مشاهده در آسمان، مانند کمان‌های قرمز شفق قطبی پایدار (SAR) و افزایش سرعت انتشار حرارتی قوی (STEVE) مرتبط بوده‌اند. به طور معمول، رویدادهای SAID بین غروب و نیمه شب رخ می دهد، اما مواردی از جریان SAID بعد از نیمه شب شناسایی شده است.

در مطالعه اخیر منتشر شده در مجله تحقیقات ژئوفیزیک: فیزیک فضایی، محققان بر روی 15 رویداد SAID پس از نیمه شب که در نزدیکی آمریکای جنوبی در سال 2013 شناسایی شدند، تمرکز کردند. شکل گیری این رویدادهای نادر

محققان دریافتند که رویدادهای SAID پس از نیمه شب، مشابه رویدادهای نیمه شب، نتیجه تعامل پیچیده بین شرایط یونوسفر و دینامیک ژئومغناطیسی است. این فعل و انفعال شامل تشکیل میدان های الکتریکی و برهمکنش های موج-ذره است که به عنوان منابع گرمای موضعی عمل می کنند.

این یافته‌ها درک دینامیک پلاسمای اتمسفر بالایی و پتانسیل آن‌ها را برای مختل کردن سیگنال‌های راداری برای ردیابی ماهواره‌ای و سایر کاربردهای حیاتی افزایش می‌دهد. تحقیقات بیشتر در این زمینه می‌تواند بینش‌های ارزشمندی را در مورد اینکه چگونه رویدادهای SAID و پدیده‌های مرتبط با آن‌ها می‌توانند بر جو زمین تأثیر بگذارند، ارائه دهد.

منبع: Ildiko Horvath و همکاران، جریان‌های ضد آفتاب به سمت غرب زیر شفق یونی (SAID) که در بخش زمان محلی مغناطیسی پس از نیمه‌شب (1-4) در طول سال 2013 توسعه یافته‌اند، مجله تحقیقات ژئوفیزیک: فیزیک فضا (2023). DOI: 10.1029/2023JA031677