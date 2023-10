قانون جهانی جدید طبیعت: تکامل برای همه سیستم های پیچیده اعمال می شود

By

گروهی از دانشمندان و فیلسوفان مفهومی پیشگامانه را معرفی کرده اند که آن را "قانون گمشده طبیعت" می نامند. آنها استدلال می کنند که تکامل به حیات بیولوژیکی محدود نمی شود، بلکه یک فرآیند اساسی است که برای همه سیستم های پیچیده در جهان، از اجرام آسمانی تا ساختارهای اتمی، اعمال می شود. این تیم "قانون افزایش اطلاعات عملکردی" را پیشنهاد می‌کند که بیان می‌کند هر سیستمی، زنده یا غیرزنده، اگر پیکربندی‌های مختلف بر اساس عملکرد انتخاب شوند، تکامل می‌یابند.

محققان سه ویژگی تعیین کننده سیستم های در حال تکامل را شناسایی می کنند: تعدد اجزا، تنوع ترتیبات، و انتخاب برای عملکرد. آنها پیشنهاد می کنند که این ویژگی ها در سیستم های پیچیده در حال تکامل در زمینه های مختلف مشترک است.

کلید این قانون جهانی طبیعت در مفهوم "انتخاب برای عملکرد" ​​نهفته است. محققان نظریه داروین در مورد انتخاب طبیعی را گسترش دادند و عملکرد را به سه نوع متمایز دسته بندی کردند: ثبات، پایداری پویا و تازگی. عملکرد دیگر محدود به ویژگی‌های بقا نیست، بلکه شامل ویژگی‌هایی است که به وجود، تنوع و پیچیدگی مداوم یک سیستم کمک می‌کنند.

این مطالعه این نظریه را با مثال هایی از هر دو زمینه بیولوژیکی و غیر بیولوژیکی نشان می دهد. این سفر تکاملی حیات روی زمین، از ظهور فتوسنتز تا ایجاد رفتارهای پیچیده را برجسته می کند. با این حال، مفهوم تکامل فراتر از حیات ارگانیک است. برای مثال، پادشاهی معدنی مسیر تکاملی خود را نشان می‌دهد، جایی که پیکربندی‌های ساده مواد معدنی در طول زمان به شکل‌های پیچیده‌تری منجر شده‌اند.

علاوه بر این، ستارگان خود یک شگفتی تکاملی را با جعل عناصر سنگین‌تر نشان می‌دهند که به تنوع و پیچیدگی شیمیایی جهان کمک می‌کنند.

این تحقیق تاکید می کند که تکامل داروینی یک مورد خاص در این پدیده طبیعی گسترده تر است. این نشان می دهد که اصول محرک تنوع حیات روی زمین در مورد سیستم های بی جان نیز اعمال می شود.

این مطالعه که در Proceedings of the National Academy of Sciences منتشر شده است، یک تلاش مشترک شامل دانشمندانی از رشته های مختلف است. این تحقیق با شناخت تمایل جهانی سیستم‌های پیچیده برای ایجاد تازگی، ثبات و پایداری پویا، درک ما از تکامل را به‌عنوان ویژگی ذاتی جهان همیشه در حال تکامل ما بازتعریف می‌کند.

منابع:

- مجموعه مقالات آکادمی ملی علوم