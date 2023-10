Orionids: یک بارش شهابی تماشایی

بارش شهابی Orionids، یکی از شناخته شده ترین و قابل اطمینان ترین بارش های شهابی، یک منظره دیدنی است. اگر تا به حال در مورد آن ستاره های تیرانداز در آسمان شب فکر کرده اید، مهم است که بدانید آنها در واقع ستاره نیستند، بلکه شهاب سنگ هستند، که صخره هایی هستند که در فضا سفر می کنند. اندازه این شهاب‌سنگ‌ها می‌تواند از سنگریزه‌های کوچک و ماسه تا اجرام بزرگ‌تر متغیر باشد.

همانطور که زمین در مدار خود به دور خورشید حرکت می کند، گاهی اوقات به طور اتفاقی با این شهاب سنگ ها برخورد می کند. در واقع، تقریباً 48 تن مواد از فضا هر روز به زمین برخورد می کند. زمانی که این شهاب سنگ ها وارد جو زمین می شوند به شهاب سنگ تبدیل می شوند. شکارچیان با سرعت متوسط ​​حدود 61 کیلومتر بر ثانیه در ارتفاعات می سوزند و رگه های روشنی در آسمان ایجاد می کنند که برای مدت کوتاهی قابل مشاهده هستند.

بارش شهابی مانند شکارچیان، برخورد تصادفی با شهاب‌سنگ‌ها نیست. آنها زمانی اتفاق می‌افتند که زمین از مناطق متراکم‌تری از زباله‌های فضایی به جا مانده توسط ستاره‌های دنباله‌دار در حین حرکت به دور خورشید رخ می‌دهد. دنباله‌دارها از مواد سست ساخته شده‌اند که توسط گازهای یخ زده کنار هم نگه داشته می‌شوند و زمانی که زمین با این زباله‌ها روبرو می‌شود، نمایشی دیدنی از شهاب‌ها در آسمان را به نمایش می‌گذارد.

شکارچیان، به ویژه، مورد توجه هستند زیرا آنها به دنباله دار هالی مرتبط هستند. دنباله‌دار هالی، که هر ۷۵ سال یکبار یک مدار را کامل می‌کند، با نزدیک شدن به خورشید یخ‌اش به گاز تبدیل می‌شود. زمانی که زمین از میان این زباله ها عبور می کند، بارش شهابی Orionids را تجربه می کنیم.

برای لذت بردن از بارش شهابی مانند Orionids، به تجهیزات خاصی نیاز نیست. با این حال، مهم است که زمان و مکان مناسب را انتخاب کنید. بارش شهابی به نام صورت های فلکی نام گذاری شده است که نشان دهنده جهتی است که شهاب ها از آن وارد جو ما می شوند. برای شکارچیان، تابش در صورت فلکی شکارچی، درست در سمت چپ بالای شانه قرار دارد. امیدوار کننده ترین زمان شب برای مشاهده شکارچیان معمولا نیمه دوم است.

اوریونیدها در اوایل اکتبر شروع می شوند و در اوایل نوامبر به پایان می رسند، که اوج آن در 21-22 اکتبر 2023 رخ می دهد. در طول اوج، می توانید انتظار داشته باشید که به طور متوسط ​​40-70 شهاب در ساعت مشاهده کنید. آلودگی نوری می تواند دید را مختل کند، بنابراین یافتن نقطه ای دور از نورهای روشن ضروری است. علاوه بر این، اجازه دادن به چشمان شما برای تطبیق با تاریکی به مدت 20 تا 30 دقیقه برای مشاهده حتی کم‌نورترین شهاب‌ها بسیار مهم است.

تماشای شهاب‌سنگ یک فعالیت فوق‌العاده است که به شما امکان می‌دهد از روال شلوغ خود خارج شوید و با کیهان ارتباط برقرار کنید. این نیاز به صبر و همچنین احساس آرامش و آگاهی از اطراف خود دارد. بنابراین، یک نوشیدنی گرم بنوشید، یک مکان راحت پیدا کنید و از نمایش خیره کننده بارش شهابی Orionids لذت ببرید.

تعاریف:

- Meteoroid: صخره هایی که در فضا سفر می کنند.

– شهاب: شهاب سنگی که وارد جو زمین شده و در حال سوختن است.

- بارش شهابی: یک رویداد آسمانی که در آن می توان شهاب های متعددی را مشاهده کرد که از یک تابش منشا می گیرند.

- دنباله دار: یک گلوله برفی کثیف ساخته شده از مواد سست که توسط گازهای یخ زده به هم چسبیده است.

– تابشی: نقطه ای از آسمان که به نظر می رسد شهاب های یک بارش شهابی از آن سرچشمه می گیرند.

