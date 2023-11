احتمالات جدید: استخراج فلزات گرانبها از سیارک ها

By

کاوش در منابع استفاده نشده

همانطور که تقاضا برای انرژی پاک همچنان در حال افزایش است، نیاز به فلزات گرانبها مورد استفاده در فناوری مدرن مانند باتری ها، پنل های خورشیدی و قطعات آسیاب بادی به طور فزاینده ای حیاتی می شود. روش‌های سنتی استخراج زمینی به دلیل افزایش هزینه‌ها، آلودگی و اختلال در اکوسیستم مورد بررسی قرار گرفته‌اند. با این حال، مرز جدیدی در حال ظهور است - استخراج فلزات گرانبها از سیارک ها.

باز کردن پتانسیل

دو ارزیابی اقتصادی اخیر منتشر شده در مجله Proceedings of the National Academy of Sciences پتانسیل استخراج فضایی را برجسته می کند. اقتصاددانان از موسسات مختلف چالش ها و فرصت های مرتبط با استخراج سیارک ها را شناسایی کرده اند. هزینه‌های تحقیق و توسعه و سیاست‌های حاکم بر استفاده از فضا، موانع اصلی مانع استفاده از فعالیت‌های فضایی برای رشد اقتصادی هستند. شرکت ها تمایل دارند سودآوری را بر انتشار دانش اولویت دهند که منجر به پیشرفت محدود می شود.

غلبه بر موانع

علاوه بر این، محدودیت‌های مشخص شده در معاهده فضای ماورای جو، چالش‌های بیشتری را ایجاد می‌کند. این معاهده بین‌المللی، شرکت‌ها را از ادعای مالکیت فضاهای مداری خاص در اطراف زمین منع می‌کند، که منجر به مسائلی مانند هدر رفتن فضا و تکثیر زباله‌های فضایی می‌شود. همکاری و هماهنگی بین المللی برای حل این خطرات جهانی بسیار مهم است.

پایداری و رشد اقتصادی

از سوی دیگر، محققان مدرسه معادن کلرادو و صندوق بین‌المللی پول بررسی کرده‌اند که چگونه استخراج در فضا می‌تواند به رشد پایدار روی زمین کمک کند. ارزیابی آنها بر هزینه های مرتبط با تحقیق و توسعه، طراحی موشک، ساخت و تجهیزات مورد نیاز برای استخراج فلزات از سیارک ها تأثیر می گذارد.

منابع غنی

سیارک ها گنجینه ای از فلزات و مواد را ارائه می دهند. این اجرام آسمانی از نظر ترکیب متفاوت هستند، از اجسام غنی از فرار گرفته تا اجسام فلزی با غلظت بالایی از فلزات کمیاب از جمله طلا، نقره، پلاتین، آهن و نیکل. برخی از سیارک ها ممکن است حاوی ذخایر غنی از پلاتین باشند که به طور قابل توجهی فراوان تر از آنهایی هستند که در معادن زمینی یافت می شوند. این پتانسیل ارزشمند توجه قابل توجهی را به کاوی فضایی جلب کرده است.

کاهش موانع

کاهش هزینه های دسترسی به فضا باعث افزایش علاقه به استخراج فضایی می شود. پیشرفت‌های فناوری، مانند موشک‌های قابل استفاده مجدد و قدرت محاسباتی بیشتر، منجر به کاهش قیمت پرتاب و افزایش مشارکت تجاری در فعالیت‌های فضایی شده است. شرکت‌های خصوصی مانند Blue Origin و SpaceX با موفقیت هزینه پرتاب موشک را کاهش داده‌اند و مفهوم استخراج سیارک‌ها یا ماه را امکان‌پذیرتر کرده‌اند.

پاسخ به برخی سوالات مهم

چرا کاوش فضایی جایگزینی برای روش های استخراج سنتی در نظر گرفته می شود؟

روش های سنتی استخراج زمینی با چالش هایی مانند افزایش هزینه ها، آلودگی و اختلال در اکوسیستم مواجه هستند. استخراج فضایی با بهره برداری از منابع فراوان موجود در سیارک ها، جایگزینی را ارائه می دهد.

چالش های مرتبط با استخراج فضایی چیست؟

معدن‌کاری فضایی با موانعی مانند هزینه‌های تحقیق و توسعه، سیاست‌های حاکم بر استفاده از فضا و محدودیت‌هایی که در معاهده فضای بیرونی مشخص شده است، مواجه است. همکاری و هماهنگی بین المللی برای رسیدگی به این چالش ها ضروری است.

چه نوع فلزات گرانبهایی را می توان در سیارک ها یافت؟

سیارک ها حاوی فلزات مختلفی از جمله طلا، نقره، پلاتین، آهن و نیکل هستند. علاوه بر این، برخی از سیارک ها ممکن است دارای غلظت بالایی از فلزات گروه پلاتین مانند رودیم، روتنیم، پالادیوم، اسمیم، ایریدیوم و پلاتین باشند.

هزینه دسترسی به فضا چگونه کاهش می یابد؟

پیشرفت های فناوری، مانند موشک های قابل استفاده مجدد و قدرت محاسباتی بیشتر، هزینه دسترسی به فضا را به میزان قابل توجهی کاهش داده است. شرکت‌های خصوصی مانند Blue Origin و SpaceX نقش کلیدی در اقتصادی‌تر کردن استخراج فضایی داشته‌اند.