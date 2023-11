Wahoo-k eta Zwift-ek Turbo Trainer-en doikuntzak iragarri dituzte, merkatuko posizionamendu berezia sortuz

By

Wahoo eta Zwift, txirrindularitzaren industriako bi marka garrantzitsuenak, doikuntza garrantzitsuak egin dituzte euren turbo traineruen sortetan, eta haien arteko harremanaren garapen interesgarria izan da. Mugimendu konektatu batean, Wahoo-k Kickr Core eta Kickr Snap turbo traineruentzako prezio murrizketa iraunkorrak iragarri ditu, bezeroei barruko entrenamendurako aukera merkeagoak eskainiz.

Aurretik 699 £-ko prezioan, Kickr Core-k orain 449.99 £-ren truke eskuragarri dago produktu autonomo gisa, Zwift-en Hub-en prezioarekin bat datorrena, 2022an bi marken arteko patente-urraketa auzitegi baten erdian egon zen entrenatzaile adimendunarekin. Gainera, Wahoo-k Kickr Core-a eskaintzen du Zwift-en urtebeteko harpidetzarekin batera 549.99 £-ren truke, barruko prestakuntza-esperientzia hobetu nahi dutenentzat pakete erakargarri bat eskainiz.

Zwift-ek, berriz, Zwift Hub Classic-a kendu du bere dendatik, Hub One trainer adimenduna bakarrik eros daiteke. Mugimendu honek, Zwift-ek iraunkorra dela baieztatu du, markak bere produktu-eskaintza erraztu eta Hub One-n zentratu ahal izango du, Cog and Click kit berritzailearekin datorrena. Click The haririk gabeko Bluetooth bi botoi aldagailu bat da, eta erresistentzia erregulagarriarekin aldaketa birtuala eskaintzen du, barruko txirrindularitza esperientzia hobetuz.

Hub Classic-a kenduta, argi dago Wahoo eta Zwift-ek merkatuko posizio bereziak lortzen ari direla. Kickr Core eta Hub One elkarrekin biziko dira merkatuan, bezeroei aukera desberdinak eskainiz marken arteko lehia zuzenik gabe.

Beren lankidetza are gehiago sendotzeko, Zwift-ek Wahoo Kickr Core-a ere salduko du bere webgunean, bere erabilgarritasuna hainbat merkatutan zabalduz. AEBetako, Erresuma Batuko, EBko eta Kanadako bezeroek Kickr Core Zwift-en merkataritza elektronikoko plataforman aurkitzea espero dezakete, Australian eta Japonian eskuragarri egongo dela laster.

Amaitzeko, Wahoo eta Zwift-en turbo traineru sortetan egindako azken doiketek merkatu-dinamika interesgarria sortzen dute. Bi markek berritzen eta lankidetzan jarraitzen dutenez, txirrindulariek barruko txirrindularitza esperientzia hobetua espero dezakete aukera merkeago eta teknologikoki aurreratuagoekin.

