Borroka Finnegan's Farm-en hasten da: Irlandako familia egokieneko final-laurdenak

By

Prestatu adrenalinaz betetako norgehiagoka baterako, Irlandako Fittest Familyren final-laurdenak leku berri eta zirraragarri batean hasiko diren bitartean: The Farm, Boyne Valley of Co Meath pintoreskoan kokatuta. Bosgarren belaunaldiko patata-ustiategi honek lehia gogorraren atzealde paregabea eskaintzeaz gain, finalerdietan leku preziatua lortzeko lehian dauden gainerako lau familien trebetasun fisikoa eta mentala ere probatuko ditu.

Tipperarytik, Byrnes familia dugu, maratoi lasterketetan eta Ironman lehiaketetan duten atletismo gaitasun ikusgarriengatik ezaguna. Waterford-eko Bonnar familia, joan den denboraldiko porrot estua buruan ari dela, bere burua frogatzeko eta bere benetako potentziala erakusteko erabakia hartu du. Haiekin batera, Peters familia dago, Waterford-ekoa ere, 10. denboraldian eginiko emanaldi eskasetik errekuperatzeko gogoz. Eta azkenik, Carlow-eko Murphy familia, garaipenaren bilaketan harri gabe uzten ari direnak, nahiz eta beren gaileta maiteak sakrifikatzearen neurria.

Beren hamaikakoan Irlanda osoa irabazi duen jaurtitzaile batekin, Bonnartarrak edozein erronkari aurre egiteko prest daude eta beren aparteko trebetasunak erakusteko. Familia bakoitza bere mugak gainditzeko prest dago, kayaketik hasi eta azken frisbeera bitarteko jardueretan bere indargune indibidualak erakutsiz. Denboraldi honek ilusioz eta adrenalinaz gainezka egongo dela agintzen du, familia aipagarri hauek aparteko erronka fisikoetan aurrez aurre doaz.

Sintonizatu RTÉ One eta RTÉ Player azaroaren 26an, igandea, 6:30ean, bihotza gelditzen den ekintzaren lekuko izateko eta Irlandako Familiarik egokien koroatzeko bidaia ahaztezinaren parte izateko. Ez galdu denboraldi zirraragarri honetako une bakar bat, non determinazioa, grina eta konpromiso etengabea bat egiten duten parte-hartzaileentzat zein ikusleentzat esperientzia ahaztezina sortzeko.

Galdera arruntak (FAQ)

G: Non ari dira jokatzen Irlandako Fittest Family final-laurdenak?

E: Final laurdenak Irlandako Co Meath-en dagoen The Farm-en ospatuko dira.

G: Zein familiak parte hartzen dute final laurdenetan?

E: Parte hartzen duten familien artean daude Tipperary-ko Byrnes familia, Waterford-eko Bonnar familia, Waterford-eko Peters familia eta Carlow-eko Murphy familia.

G: Noiz ikus ditzaket Irlandako Fittest Familyren final-laurdenak?

A: Final-laurdenak RTÉ One eta RTÉ Player-en emitituko dira azaroaren 26an, igandea, 6:30ean.