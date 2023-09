Amerikako lehen emakume astronauten istorioa kontatu gabekoa: oztopoak hautsi eta altuera berrietara iristea

"The Six: The Untold Story of America's First Women Astronauts" filmean, Loren Grush-ek gizonezkoek nagusitutako espazio-esplorazioaren munduan kristalezko sabaia apurtu zuten sei emakumeen bidaia aztertzen du. Grush-ek espazio-lasterketan gizonezko zurien nagusitasunaren kontakizun nagusiaren aurka jartzen du eta emakume horien ekarpen esanguratsuak nabarmentzen ditu, emakumeak barne hartzen zituen NASAko lehen klasean izan zirenak.

Grush Sally Ride, Judy Resnik, Kathy Sullivan, Anna Fisher, Rhea Seddon eta Shannon Lucid-en bizitzan zentratzen da. Emakume hauek 1978an sartu ziren NASAko astronauten kidegoan eta ordura arte debekatuta zeuden altuerara heltzeko erabakia hartu zuten.

"The Six"-ek haien motibazio eta zalantzak erakusten ditu, emakume bakoitzak astronauta izateko eskaera egin zezakeela konturatu ziren uneei buruzko ikuspegia eskainiz. Grush-ek hautatzeko prozesua aniztasunerako urrats esanguratsu gisa deskribatzen du, nahiz eta oraindik klasea gizon zuriz osatuta zegoen.

Liburuak emakume hauek izan zituzten erronkei ere aurre egiten die, besteak beste, hedabideen arreta sexista, espazioan amodioari eta sexuari buruzko espekulazio matxistak eta bizitza pertsonala eta profesionala orekatzeko borrokari. Grush-ek zoritxarren aurrean duten erresistentzia eta determinazioaren adibideak ematen ditu, hala nola Ride-k bere pribatutasuna eta osasun mentala babesteko borroka komunikabideen azterketaren artean.

"The Six"-ek NASAren barruan eta kanpoan aniztasunaren aldeko txapeldunek betetzen duten zeregin erabakigarria ere nabarmentzen du. Ruth Bates Harris NASAko langileak ausardiaz kritikatu zuen agentzia aniztasun faltagatik. Mercury 13, 1960ko hamarkadaren hasieran astronauta izateko gai zirela frogatzeko proba zorrotzak egin zituzten emakume taldeak ere aintzatespena jasotzen du.

Grush-ek astronauten eguneroko esperientziak biltzen ditu, haien lanaren alderdi harrigarriroak agerian utziz. Espazio-jantziak probatu zituzten, beso robotikoak maniobratu zituzten eta bulegoko ateetan pinup egutegiak erakusten zituzten gizonezko lankideekin lan egiteko konplexutasunetan nabigatu zuten.

Liburua arriskurik eta tragediarik gabe dagoen arren, generoa eta arraza gainditzen duten ausardia eta irmotasuna azpimarratzen du Grushek. Challenger-eko hondamendiak espazio-esplorazioaren berezko arriskuen eta Resnik-ek egindako azken sakrifizioaren oroigarri gisa balio du.

Ikerketa zorrotzekin eta ipuin-kontaketa liluragarriarekin, "The Six"-ek espazio-lasterketaren ulermena zabaltzen du eta zalantzan jartzen ditu "gizadiaren familia osoa" izan daitekeenaren nozio tradizionalak.

Iturria: The New York Times