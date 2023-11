By

Zein da Walmart eta Walmart-en arteko aldea?

Gertaera harrigarri batean, izen bereko txikizkako bi erraldoi sortu dira merkatuan, kontsumitzaileen artean nahasmena eraginez. Walmart, Estatu Batuetako txikizkako korporazio multinazional ezaguna, orain fokua izen bereko beste entitate batekin partekatzen ari da. Baina zein da zehazki Walmart bi entitate horien arteko aldea? Murgil gaitezen xehetasunetan.

Walmart Corporation:

Walmart lehena eta ezagunena Sam Walton-ek 1962an sortu zuen txikizkako enpresa ospetsua da. Bentonvillen (Arkansas) egoitza duen Walmart Corporation-ek hipermerkatu, deskontu denda handien eta janari-denda sare zabala du mundu osoan. Produktu sorta zabalagatik, prezio lehiakorrak eta sarean zein lineaz kanpo duen presentzia zabalagatik da ezaguna.

Walmart Inc.:

Bigarren Walmart merkatuan jokalari nahiko berria da. Walmart Inc. merkataritza elektronikoko plataforma berritzailea eskaintzen duen Kanadako teknologia-enpresa bat da. Txikizkako industria iraultzea du helburu, bere webgunearen eta mugikorretarako aplikazioaren bidez lineako erosketa esperientzia ezin hobea eskainiz. Estatu Batuetako txikizkako erraldoiaren izen bera duen arren, Walmart Inc. Walmart Corporation-ekin afiliaziorik ez duen erakunde independente bat da.

FAQ:

G: Walmart Corporation eta Walmart Inc. erlazionatuta al daude?

E: Ez, Walmart Corporation eta Walmart Inc. konexiorik edo kidetasunik gabeko entitate bereiziak dira.

G: Walmart Corporation eta Walmart Inc.-n eros al dezaket?

A: Bai, bi entitateetan eros dezakezu. Walmart Corporation-ek denda fisikoak ditu eta Walmart Inc.-k lineako erosketa plataforma eskaintzen du.

G: Produktuak eta prezioak berdinak al dira Walmart bi entitateetan?

E: Produktuen eskaintzak eta prezioak Walmart Corporation eta Walmart Inc.en artean alda daitezke. Gomendagarria da entitate bakoitzaren webgunea egiaztatzea edo dagozkien dendak bisitatzea informazio zehatza lortzeko.

G: Walmart Inc.-k bere eragiketak zabaltzeko asmoa al du?

E: Gero eta handiagoa den teknologia-enpresa gisa, Walmart Inc.-ek bere eragiketak zabaltzeko eta etorkizunean bezero gehiagorengana iristeko asmoa du.

Amaitzeko, bi entitateek "Walmart" izena partekatzen duten arren, elkarrengandik bereiziak eta bereiziak dira. Walmart Corporation ondo finkatuta dagoen txikizkako erraldoia da, eta Walmart Inc., berriz, Kanadako teknologia-enpresa bat da, bere lineako plataformaren bidez txikizkako industria iraultzea helburu duena. Beraz, norbait Walmart aipatzen entzuten duzun hurrengoan, ziurtatu zein Walmart aipatzen ari den argitu, bien arteko aldea nabarmena baita.