By

Zein bankutan dago Walmart?

Txikizkako merkataritzaren munduan, Walmart erraldoi bat da, zalantzarik gabe. Denda sare zabalarekin eta produktu sorta anitzarekin, konpainia ezaguna bihurtu da. Hala ere, banku-zerbitzuei dagokienez, Walmart-ek ez du bere bankuaren menpe funtzionatzen. Horren ordez, hainbat finantza-erakunderekin lankidetzan aritu da bezeroei hainbat banku-zerbitzu eskaintzeko.

Walmart-ek ezarri duen lankidetza nagusietako bat Green Dot Corporation-ekin da, aurrez ordaindutako zordunketa-txartelen eta banku-zerbitzuen hornitzaile nagusia. Lankidetza honen bidez, Walmart-ek Walmart MoneyCard eskaintzen du, bezeroei dirua kudeatzeko, erosketak egiteko eta fakturak ordaintzeko aukera ematen dien aurrez ordaindutako zordunketa-txartela. Walmart MoneyCard Green Dot Bank-ek jaulkitzen du, Green Dot Corporation-en filiala.

Beste lankidetza nabarmen bat Capital One Financial Corporation-ekin da. Walmart Capital One-rekin bat egin du Walmart Rewards txartela eta Walmart Rewards Mastercard eskaintzeko. Kreditu-txartel hauek Walmart-en eta parte hartzen duten beste merkatari batzuen erosketengatik sariak eta abantailak eskaintzen dizkie bezeroei. Capital One da kreditu-txartel hauen jaulkitzailea.

FAQ:

G: Banku-kontu bat ireki al dezaket Walmart-en?

E: Ez, Walmart-ek ez du banku tradizional gisa funtzionatzen eta ez ditu bere banku-kontuak eskaintzen. Hala ere, hainbat finantza zerbitzu eskaintzen ditu beste banku eta finantza erakunde batzuekin lankidetzan.

G: Kobra dezaket txeke bat Walmart-en?

E: Bai, Walmart-ek txekeak kobratzeko zerbitzuak eskaintzen ditu. Hainbat txeke kobra ditzakezu, besteak beste, nominak, gobernuak, zergak itzultzea eta aseguru-likidazio-txekeak Walmart MoneyCenters-en edo bezeroarentzako arreta-mahaietan, kuota txiki baten truke.

G: Lor al dezaket Walmart-en mailegua?

E: Ez, Walmart-ek ez du zuzenean mailegurik ematen. Hala ere, finantza produktu eta zerbitzu sorta eskaintzen du bere lankidetzaren bidez, hala nola, aurrez ordaindutako zordunketa-txartelak eta kreditu-txartelak.

G: Walmart-en banku-zerbitzuak seguruak al dira?

E: Walmart-en banku-zerbitzuak ezarritako finantza-erakundeekin lankidetzan ematen dira. Erakunde horiek dagozkion agintariek arautzen eta gainbegiratzen dituzte, eskaintzen dituzten zerbitzuen segurtasuna eta segurtasuna bermatuz.

Amaitzeko, Walmart-ek banku propiorik ez duen arren, hainbat finantza-erakunderekin elkarlanean aritu da bezeroei banku-zerbitzuak eskaintzeko. Aurrez ordaindutako zordunketa-txartelak edo kreditu-txartelak izan, Walmart-ek Green Dot eta Capital One bezalako enpresekin bat egin du bere bezero-base zabalari finantza-irtenbide erosoak eskaintzeko.