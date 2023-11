The Mysterious Fate of The Simpsons: Hit & Run Sequela eta erantzun gabeko galderak

By

Mundu irekiko joko maiteak, The Simpsons: Hit & Run, zaleak liluratu ditu urtetan zehar umore eta jokatzeko nahasketa paregabearekin. Ospea eta segizio baten eskaria izan arren, jokoaren garatzaileek duela gutxi agerian utzi zuten jarraipen-joko bat ez zela inoiz gauzatu, zaleak eta baita garatzaileak ere harrituta utziz.

MinnMax-i egin berri den elkarrizketa batean, jatorrizko jokoan parte hartzen duten programatzaile, ekoizle, diseinatzaile eta ekoizle exekutiboek euren nahasmena eta etsipena partekatu zuten segizioa bertan behera uzteagatik. Produkzioa geldiarazteko arrazoiei buruz galdetuta, John Melchior ekoizle exekutiboak harrituta erantzun zuen: "Ez dakit".

Erabaki benetan bitxia izan zen, inplikatutako guztiak burua urratuz utzi zuena. Melchior-ek azaldu duenez, jatorrizko jokoaren arrakastak bost jokorako akordioa bultzatu zuen garatzaileek aurreikusitakoa baino finantzaketa gutxiagorekin. Ekoizpena geldiarazteko erabakia harrigarria izan zen, baita Meltxoorren buruzagiarentzat ere, partida "zilarrezko plater batean" eman baitzien.

Vivendi Universal Games-ek 2003an kaleratutako jatorrizko jokoak Springfield-en alien konspirazio bat agertu zuen, eta jokalariek gertaera misteriotsuak argitzeko hainbat bilaketatan ari ziren. Jokoaren alderdi ikonikoenetako bat Grand Theft Auto-n inspiratutako lasterketa-misioak izan ziren, zaleek atsegin handiz gogoratzen dituztenak.

Aurreikusitako segizioak gidatzeko mekanika zabaldu nahi zuen, ibilgailuetatik objektuak eramateko gaitasuna sartuz. Darren Evenson diseinatzaileak ezaugarri honetarako garatu den prototipo bat aipatu zuen proiektua baztertu aurretik. Hala ere, prototipoaz eta lursail solteaz harago, ez zen aurrerapen handirik egin.

Garatzaileek sinesgaitza adierazi zuten proiektua bertan behera uztean, The Simpsons: Hit & Run frankizia bihurtzea aurreikusi baitzuten. Haientzat, segizio bat progresio naturala zirudien, baina bat-batean mahaitik kendu zen.

Segizioaren erorketa eragin zuen faktore nagusietako bat Vivendi-k The Simpsons-en bideo-jokoen eskubideak bermatu ez izana izan zen. Interesgarria da konpainiak Buffy the Vampire Slayer bezalako beste frankizia ezagun batzuen eskubideak lortu zituen. Azkenean, EAk 2005ean eskuratu zituen bideo-jokoen eskubideak; hala ere, The Simpsons-en oinarritutako joko berririk ez da kaleratu 2007tik.

Amaitzeko, The Simpsons: Hit & Run-en segiziorako itxaropena huts egin daitekeen arren, EAk frankiziaren eskubideak mantentzen dituen bitartean, zaleek jatorrizko jokoaren bertsio birmasterizatu baten itxaropena eduki dezakete. Jarraipena bertan behera uztearen inguruko misterioek zaleak eta garatzaileak nahastu egiten jarraitzen dute, izan zitezkeen aukerei buruz galdezka utziz.

ohiko galderak

The Simpsons: Hit & Run filmaren segidarik izango al da inoiz?

Orain arte, The Simpsons: Hit & Run-en segida ofizialki baztertu da. Jokoaren garatzaileak eta zaleak harrituta geratu ziren ekoizpena geldiarazteko erabakiarekin.

Zergatik gelditu zen segizioaren ekoizpena?

Segida bertan behera utzi izanaren arrazoi zehatza ezezaguna da. John Melchior ekoizle exekutiboak erabakiaren inguruan nahasmena adierazi zuen eta bost partidako akordioaren finantza mugak aipatu zituen eragile gisa.

Zein ezaugarri berezi aurreikusi ziren segiziorako?

Aurreikusitako segizioak gidatzeko mekanika berriak sartzea zuen helburu, jokalariei ibilgailuetatik objektuak eramatea ahalbidetuz. Ezaugarri honetarako prototipo bat garatu bazen ere, azkenean proiektua bertan behera geratu zen, bere ezarpenaren norainokoa argitu gabe utziz.

Zein faktorek lagundu zuten segidaren erorketa?

Faktore nagusietako bat Vivendi-k The Simpsons-en bideo-jokoen eskubideak lortu ez izana izan zen, Buffy the Vampire Slayer bezalako beste frankizia ezagun batzuen eskubideak arrakastaz lortu zituen bitartean. Porrot horrek garrantzi handia izan zuen segida bertan behera uzteko erabakian.