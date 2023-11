Ubisoft-ek estandar berri bat ezartzen du: aurrerapen azkarreko eszenak joko-aldaketa bat da

By

Ubisoft-ek eginbide zirraragarri bat aurkeztu du hurrengo mugikorrentzako arpilatzaileen jaurtiketa jokoan, The Division Resurgence. Aurrerapen bizkorreko eszenak kontzeptu berritzailea ez den arren, gaur egun jokoetan gutxitan ikusten den ezaugarria da. Joko-aldatzaile honek 2024an jokoaren kaleratzea espero dute jokalariek, etorkizuneko bideo-joko guztietan sartze estandarra bihurtzeko asmoz.

Gaitasuna istripuz ezagututa, jokalariek The Division Resurgence-n eszena luzeetan zehar azkar ibili ziren pantailan ukitu soil batekin. Isilik ibiltzen den pertsonaia edo misio bati buruzko gehiegizko elkarrizketa izan, jokalariek eszena hauetatik igaro ditzakete orain, denbora aurreztuz eta jokoa atseginagoa bihurtuz.

Zinemaldiak guztiz saltatzea joko gehienetan aukera bat den arren, sarritan jakintza eta pertsonaien garapenaren zati guztiak harrapatzeko gogoa dago. The Division Resurgence-ren aurrerapen bizkorreko funtzioak behar horri erantzuten dio, jokalariei aukera ematen die eszena zatietan zehar hautazko abiadura egiteko. Ezaugarri txiki baina eragingarri hau istorioa azkar mugitu nahi duten jokalarientzat jainkoaren opari bat da, gailu mugikorretan jokatzen dutenentzat ere aproposa da, eta edozein unetan jokatzeko malgutasuna eskaintzen du.

Ubisoft-ek jokalarien esperientzia hobetzeko duen konpromisoa txalogarria da. The Division Resurgence-n aurrera egiteko aukera aurkeztean, estandar berri bat ezarri dute jokoen industrian. Jokalariak irrikaz daude funtzio hau etorkizuneko Ubisoft jokoetan ezarrita ikusteko, hala nola The Division 3 eta The Division Heartland.

Ikusmina nabaria da, eta Ubisoft-en jokoen zaleek ezin dute saihestu aurrerapen bizkorreko funtzioak ekartzen duen erosotasuna eta gozamena nahi. Ubisoft liderra dela, beste joko-garatzaile batzuek kontutan hartu eta joko-aldaketako eginbide hau beren sorkuntzetan sartzea pentsa dezakete.

FAQ:

G: The Division Resurgence al da aurrerapen bizkorreko eszenaren funtzioa duen lehen jokoa?

E: Ez, JRPG batzuek eta beste joko batzuek antzeko ezaugarriak izan dituzte iraganean.

G: Salta al ditzaket film-eszenak erabat The Division Resurgence-n?

E: Bai, joko gehienek bezala, The Division Resurgence-k jokalariei aukera ematen die zinema-eszenak erabat saltatzeko, nahi izanez gero.

G: Noiz aterako da ofizialki The Division Resurgence?

E: Une honetan jokoa beta proban dago eta 2024an abian jartzea espero da.