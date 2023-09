Julia Joung: Joan Biologiara

By

Julia Joung-ek, MIT Technology Review-en 2023ko 35 urtetik beherako berritzaileetako batek, erliebea eta grina berri bat bizi izan zituen AI munduko Go jokalari onenetako bat garaitu zuenean. Taiwanen bere haurtzaroa jokoa menperatzen igaro ondoren, Joungek beti pentsatu zuen Go konpon ezinezko arazo bat zela. Hala ere, biologiak are erronka handiagoa zuela aurkitu zuen.

Stanford Unibertsitateko neurozientzia laborategi batean egin zuen graduko ikerketan, Joung-ek astrozito izeneko garuneko zeluletan portaera ezohikoa ikusi zuen. Horrek intrigatu egin zuen eta biologiarekiko lilura piztu zion. Bidaia jarraitu zuen Cambridgeko (Massachusetts) Broad Institute-ko Feng Zhang gene edizioan adituaren laborategian sartuz. Bertan, "genoma-eskalako baheketa"n sakondu zuen, CRISPR bezalako tresnak erabiliz giza genomaren 20,000 geneetako bakoitza aldatzeko, haien ondorioak ulertzeko.

Joung-en helburua zen baheketa genetikoa aplikatzea benetako garuneko zeluletan, esate baterako, laborategian sortzen zailak diren astrozitoetan. Transkripzio-faktore ezberdinek zelula ametan duten eragina aztertuz, zelularen identitatea nola zehazten duten ulertzea zuen helburu. Bere inkestak banakako transkripzio-faktoreen eragina erakusten duen "atlas" bat sortu zuen. Azken helburua edozein zelula-mota modu kontrolatuan sortzeko gaitasuna izatea da, eta horrek aplikazioak izan ditzake droga-probetan eta aurrerapen terapeutikoetan.

Baheketa genetikoaren eskala zabala den arren, lankidetza eta baliabide handiak behar dituena, Joung-ek eremua aurrera eramateko konpromisoa jarraitzen du. Whitehead Institute-n bere egungo lana zelulen barneko proteinen sintesia prozesua ulertzean oinarritzen da. Biologiak eskaintzen dituen aukeren sakontasun amaigabeak bultzatzen du Joung eta oinarrizko galderei erantzuteko tresna berritzaileak garatzen jarraitzen du.

Julia Joung-ek Go menperatzetik biologiaren misterioak arakatu arte egin duen bidaiak mugak gainditzeko duen jakin-mina eta dedikazioa erakusten ditu. Ikerketa zientifikoaren konplexutasunean sakontzen doan heinean, bere lanak medikuntzaren eta teknologiaren etorkizuna molda dezaketen ikuspegi berriak aurkitzea agintzen du.

Iturriak: MIT Technology Review