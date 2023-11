The Legend of Zelda: Ocarina of Time - A Journey Down Memory Lane

Zaila da sinestea, baina The Legend of Zelda: Ocarina of Time 25. urteurrena ospatzen ari da gaur. Gertaera horrek zahar sentiarazten bazaitu, ez zaude bakarrik. Oraindik gogoan dut 3. urtean Nintendoren lehen 1998D Zelda abentura kaleratzearen inguruko zirrara eta ikusmina. Aurreko zatiaren, A Link to the Past, zale gisa, ezin nuen itxaron Ocarina of Time-ren eskuetara iristeko.

Jokoa kaleratu baino egun batzuk lehenago jokatzeko eta berrikusteko aukera izan nuen zortea. Biziki gogorarazten dut jokoan murgilduta ordu asko igaro nituela, Hyrule-ren mundu harrigarrian nabigatzen eta istorio epikoa bizi izan nuela. 3D grafikoetarako trantsizioa ezin hobea izan zen, eta jokatzeko mekanika aitzindariak izan ziren bere garairako.

Memoriaren bidetik bidaia bat egiteko eta hasierako garai haietako oroitzapenak biltzeko, IGN64ko nire lankide ohiekin harremanetan jarri nintzen. Elkarrekin, jokoaren kaleratzearen inguruko zirrara eta jolasten igarotako ordu luzeak gogoratu genituen. Zelda Summit izeneko Seattleko Zelda ekitaldi batean aurrebista eraikitzeko pribilegioa ere izan genuen.

Gure eztabaidan agertu zen xehetasun interesgarri bat jokoaren hasierako bertsioan odolaren presentzia izan zen. Ganonen borrokan, odol gorria botatzen zuen kolpatzen zutenean. Hala ere, geroago "izerdi" berde bihurtu zen jokoaren hurrengo bertsioetan. Agian Nintendo jokoaren balorazioaz kezkatuta zegoen edo, besterik gabe, bere ikuspegiarekin bat ez zetorrela sentitu zuen.

Atzera begira, Ocarina of Time-k leku berezia du jokoen historian. The Legend of Zelda frankizia etxeko izen gisa sendotu ez ezik, jokoetan posible zenaren mugak ere gainditu zituen. Bere mundu murgiltzaileak, pertsonaia gogoangarriak eta istorio liluragarriak mundu osoko milioika jokalari liluratu zituzten.

Joko maite honen 25. urteurrena ospatzen dugun honetan, har dezagun une bat industrian izan duen eragina eta hainbat jokalarirentzat sortu dituen oroitzapenak baloratzeko. Zorionak, Ocarina of Time!

Galdera arruntak

1. Ocarina of Time Zelda jokorik onena al da?

Iritziak alda daitezke, baina askok Ocarina of Time inoiz egin den Zelda joko onenetako bat dela uste dute. Bere jokatzeko berritzaileak, istorio sakonak eta ikus-entzunezko ikusgarriek estandar berria ezartzen dute serierako.

2. Joka al dezaket Ocarina of Time kontsola modernoetan?

Bai, Ocarina of Time hainbat aldiz berriro kaleratu zen Nintendo 64-n hasierako abian jarri ondoren. Orain Nintendo 3DS-n eskuragarri dago eta Nintendo Switch-en jolastu daiteke Nintendo Switch Online zerbitzuaren bidez.

3. Nola eragin zuen Ocarina of Time etorkizuneko Zelda jokoetan?

Ocarina of Time-k etorkizuneko Zelda jokoen oinarriak ezarri zituen serieko oinarrizko bihurtu diren jokatzeko mekanika eta funtzio ezberdinak sartuz. Esplorazioan, puzzleak konpontzeko eta murgiltze-kontakizunean jarritako garrantziak ondorengo Zelda tituluetan eragina izan zuen.

4. Zergatik jotzen da Ocarina of Time jokoen maisulana?

Ocarina of Time sarritan goraipatzen da jokatzeko berritzaileagatik, soinu banda ederragatik eta pertsonaia gogoangarriengatik. Arrakastaz itzuli zuen Zelda formula maitea 3D eremura, joko-esperientzia murgilgarri eta ahaztezina sortuz.

5. Ba al dago Ocarina of Time-ren jarraipena egiteko planik?

Ocarina of Time-ren segida zuzenik ez dagoen arren, jokoak oinordeko espiritual bat jaso zuen The Legend of Zelda: Majora's Mask moduan. Majora's Mask-ek Ocarina of Time-n sartutako jokatzeko elementu eta mekanika asko gordetzen ditu istorio bakarra eta ilunagoa eskaintzen duen bitartean.

Kontuan izan FAQ honetan emandako informazioa gaur egun eskuragarri dagoen ezagutzan oinarritzen dela eta alda daitekeela.

iturriak: https://www.ign.com/articles/the-weird-people-we-were-when-zelda-ocarina-of-time-launched