Sony-k joko polemikoa gehitzen du PlayStation Plus katalogora

Sonyk azken hilabeteotan bere PlayStation Plus zerbitzuan gehitutako titulu eskasengatik kritika egin du duela gutxi. Hala ere, badirudi konpainiak urrats ausarta eman duela, The Lord of the Rings: Gollum joko eztabaidatua 2023rako bere katalogoan sartuta.

Erabakiak erreakzio mistoak eragin ditu jokalarien artean. Batzuk gehitzearekin etsita dauden arren, beste batzuek aukera polemikoan umorea aurkitzen dute. Duela hilabete batzuk maiatzean kaleratu zen, The Lord of the Rings: Gollum-ek ezin izan zituen jokalariak txunditu bere misio aipagarriekin, ikus-entzunezko ezezagunekin eta jokatzeko errepikakorrekin. Ez da harritzekoa, gaur egun Lurrunen balorazio "gehienetan negatiboa" du.

Jokoaren inguruko kritikak hain gogorrak izan ziren, non bere garatzailea ere, Daedalic Entertainment, behartuta sentitu zen hutsegiteengatik barkamena eskatzeko adierazpen bat kaleratzera. Jokoaren kaleratu eta gutxira, garapen estudioak itxi egin zuen eta argitalpenean zentratzea erabaki zuen.

2023ko Urteko Joko lehiakideek jokoaren eszena berotzen dutenez, The Lord of the Rings: Gollum-ek nekez jasoko du laudoriorik. Bere errendimendu eskasak eta harrera negatiboak PlayStation Plus katalogorako gehigarri nabarmena da.

Lotutako albisteetan, jokalariek Lord of the Rings: Tales of the Shire izeneko abentura-jokoa espero dezakete. Stardew Valley eta Erdiko Lurraren unibertso maitea bezalako titulu ezagunetako elementuak konbinatuz, joko hau 2024an kaleratzea espero da. Zorionez, Eraztunen Jaunaren frankiziako zaleentzat esperientzia liluragarri eta atseginagoa eskainiko da.

