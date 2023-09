Orange Pi-k Orange Pi Zero 2W aurkezten du: Raspberry Pi Zero 2 W-ren alternatiba boteretsu bat

Orange Pi-k bere azken eskaintza aurkeztu du, Orange Pi Zero 2W, lehiakideekin alderatuta errendimendu hobetua eta memoria areagotzea agintzen duena. Orange Pi Zero 2W Allwinner H618 quad-core Cortex-A53 prozesadore batek elikatzen du, eta aukera sendoa da hainbat aplikaziotarako, besteak beste, telebista kaxak, pantaila adimendunak igortzeko gailuak, etxe adimentsuak, atebide adimendunak eta Gauzen Interneterako. (IoT).

Orange Pi Zero 2W Raspberry Pi Zero 2 W-n inspiratzen da, zeina 2021eko urrian kaleratu zen Raspberry Pi Zero jatorrizkoaren errendimendu handiagoko oinordeko gisa. Bere Raspberry-ren parekoaren antzera, Orange Pi Zero 2W-k lau nukleoko Arm Cortex-A53 prozesadorea du, baina 1.5 GHz-ko erloju-abiadura eskaintzen du, Raspberry Pi Zero 50 W baino % 2 azkarrago stock abiaduran. Gainera, Arm Mali G31-MP2 prozesadore grafiko bat dauka OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0 eta Vulkan 1.1 laguntzarekin.

Orange Pi Zero 2W-ren abantaila nagusi bat memoria gaitasuna da. Erabiltzaileek 1GB, 1.5GB, 2GB edo 4GB RAM artean aukeratu dezakete, hau da, Raspberry Pi Zero 2W-n eskuragarri dagoen gutxienekoaren bikoitza eta gehienez zortzi aldiz. Plakak 16 MB SPI flash memoria eta microSD zirrikitua ere baditu biltegiratze nagusia.

Orange Pi Zero 2W-ren ezaugarri nagusiak honako hauek dira: 2.0k4 euskarria duen mini-HDMI 60 ataka, bi USB 2.0 C motako ataka (bat energiarako eta beste bat gailuetarako) eta 40 pin GPIO goiburu bat populatu gabe. Wi-Fi 5 eta Bluetooth 5.0/BLE konexioa ere barne hartzen ditu.

Hedapen-gaitasunei dagokienez, Orange Pi Zero 2W-k 24 pin-ko hedapen-interfaze pertsonalizatua eskaintzen du, bi USB 2.0 bide, 10/100 Ethernet konexioa, audio eta bideo analogikoen euskarria, infragorri-hargailu bat eta botere eta erabiltzaileentzako konexioak barne. -definitutako botoiak. Raspberry Pi Zero 2 W bezalako Kamera Serie Interfazea (CSI) konektorerik ez dagoen arren, Orange Pi-k USB 2.0 konektibitatea eskaintzen du kameraren laguntzarako alternatiba gisa.

Softwarearen bateragarritasunak Android 12, Debian 11 eta 12, Ubuntu 20.04 eta 22.04 barne hartzen ditu, baita konpainiaren Arch Linux-en oinarritutako Orange Pi OSa ere.

Orange Pi Zero 2W eros daiteke Orange Pi-ren AliExpress dendan, 12.90 $-tik 1GB RAM eredurako 23 $-ra bitarteko prezioak 4GB-ko aldaeretarako. Gainera, audio analogikoko hedapen-plaka bat, tamaina osoko USB 2.0 ataka, Ethernet ataka, botoiak eta infragorri-hargailu bat barne hartzen dituzten sortak 17.80 $-tik aurrera hasten dira, bidalketa kostuak kenduta.

Orokorrean, Orange Pi Zero 2W Raspberry Pi Zero 2 W-ren alternatiba lehiakorra da, errendimendu hobetua, memoria aukera zabala eta konektibitate-funtzio ugari eskaintzen ditu, IoT eta etxe adimenduneko hainbat aplikaziotarako aukera egokia da.

Sources:

– Pi laranja

- AliExpress