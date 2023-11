Aurkitu eskaintza zoragarriak Nintendo Switch jokoetan Black Friday honetan

By

Ostiral Beltza hemen da, eta jokalariek gozatzeko aukera dute, deskontu ikaragarriak eskuragarri baitaude Nintendo Switch joko ugaritan. Zure burua hondatu nahi baduzu edo oporretako opari perfektua bilatzen ari zaren ala ez, orain da titulurik onenak prezio merkeetan eskuratzeko unea. Best Buy, Amazon, GameStop eta abar bezalako txikizkako erraldoiek galdu nahi ez dituzun eskaintza zoragarriak eskaintzen dituzte.

Best Buy: Deskontu paregabeak Nintendo Switch jokoetan

Best Buy-ek dena egingo du Black Friday honetan Nintendo Switch jokoetan, osagarrietan eta beste deskontu handiekin. Klasikoetatik hasi eta estreinaldi berrietara, guztientzako zerbait dago. Ez galdu Teenage Mutant Ninja Turtles: Cowabunga Bilduma %17ko deskontu zoragarriarekin hartzeko aukera.

Amazon: Mario + Rabbids: Sparks of Hope eta Sonic Superstars-en aurrekaririk gabeko prezioak

Amazonen Black Friday salmenta ez da galdu behar. Mario + Rabbids: Sparks of Hope bezalako Nintendo Switch jokoetan eskaintza nabarmenak eskaintzen ari dira % 75eko deskontuarekin. Deskontu polita ere aurkituko duzu kaleratu berri duten Sonic Superstars-en.

GameStop: deskontu handiak eta aurrezki gehigarriak Nintendo Switch tituluetan

Prestatu GameStop-en aurrezpen izugarriak lortzeko Black Friday honetan. Dozenaka jokotan % 50era arteko deskontuekin, besteak beste, Pokemon Brilliant Diamond eta Shining Pearl, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD eta Bravely Default II bezalako Nintendo Switch izenburu ezagunak, zure joko bilduma zabaltzeko aukera ezin hobea da. Gainera, lineako eskaera egiten baduzu eta dendan jasotzea aukeratzen baduzu, 5 $ gehiagoko deskontua izango duzu eskaera bakoitzean. Hainbat aldiz aprobetxa dezakezun akordioa da!

Nintendo eShop: Digital Delights prezio deskontuetan

Joko digitalen erosotasuna nahiago baduzu, Nintendo eShop da jokatzeko lekua. Black Friday salmenten aipagarriekin Nintendoren lehen alderdiko jokoetan, Capcom jokoetan, Warner Bros. jokoetan eta beste hainbatetan, ordubetez entretenituko zaituzten eskaintza jasanezinak aurkituko dituzu. Deskontu hauek abenduaren 3ra arte egongo dira eskuragarri.

Non erosi Nintendo Switch jokoak Black Friday-n

Ia merkatari nagusi guztiek Nintendo Switch jokoetarako Black Friday salmentetan parte hartzen dute. Deskontu bikainak aurki ditzakezu Super Mario Odyssey, Fire Emblem Engage, The Legend of Zelda: Link's Awakening, Octopath Traveler II eta beste hainbat titulu ezagunetan. Best Buy, GameStop, Walmart eta Target bezalako kutxa handiak bisitatzea edo Amazon edo Nintendo dendan sarean arakatzea aukeratzen duzun ala ez, eskaintza zoragarriak dituzu zain.

Galdera arruntak

1. Eskaintza hauek dendan edo sarean daude eskuragarri?

Eskaintza gehienak dendan zein sarean daude eskuragarri, eta malgutasuna ematen dizu hobekien egokitzen den erosketa-metodoa aukeratzeko.

2. Zenbat irauten dute Ostiral Beltzeko eskaintzak?

Ostiral Beltzeko eskaintzak denbora mugatuan irauten dute normalean, beraz, ziurtatu dendari bakoitzak aipatzen dituen data zehatzak egiaztatzea.

3. Nintendo eShop-en joko digitalak eros ditzaket opari gisa?

Zoritxarrez, Nintendo eShop-ek ez du opari aukerarik eskaintzen. Hala ere, oraindik deskontuak aprobetxatu eta joko digitalaren kodeak erosi ditzakezu beste merkatari batzuei opari gisa.

4. Merezi al du Nintendo eShop opari txartelak erostea Black Friday-n?

Erabat! Nintendo eShop jokoetan eskaintza zoragarriak lor ditzakezuz gain, are gehiago aurreztu dezakezu Nintendo eShop opari-txartel deskontuak erosita.

Black Friday Nintendo Switch jokoetan eskaintza paregabeak lortzeko azken unea da. Ez galdu aukera hau zure joko liburutegia zabaltzeko edo zure maiteak harritzeko opari perfektuekin. Jokatu azkar, deskontu hauek ez baitute betiko iraungo!