Joko modu berria eta sarbide goiztiarra Against the Storm-en datoz

Hooded Horse argitaletxeak iragarri du Against the Storm joko ezagunak datorren hilabetean sarbide goiztiarra utziko duela espero den 1.0 eguneratze batekin. Eguneratze honek Queen's Hand izeneko joko modu berri bat aurkeztuko du, esperientziadun jokalariei arau eta sari bereziekin desafiatzeko bereziki diseinatuta dagoena.

Against the Storm, "fantastiko hiri iluneko eraikitzaile" gisa deskribatua, jokalariak mundu post-apokaliptiko batean murgiltzen ditu non zibilizazioa berreraiki behar duten eurite suntsitzaileen aurrean. Erreginaren erregeorde gisa, jokalariek bizirik irauten duten talde anitz bat zuzentzen dute, besteak beste, gizakiak, kastoreak, muskerrak, azeriak eta harpiak. Elkarrekin, basamortua berreskuratu eta gizateriaren etorkizuna ziurtatu behar dute.

Datorren eguneraketaren alderdi zirraragarrienetako bat Queen's Hand gehitzea da. Jokalari modu honek Adamantine Zigilua Ziklo bakarrean birforkatzeko azken erronka aurkezten die jokalariei. Jokoaren erronkarik gogorrena den heinean, Queen's Hand-ek jokalari eskarmentutsuenak ere mugetara eramango ditu.

Sarbide goiztiarreko epean, Against the Storm garapen handia izan du, bi astean behin edukien eguneratze erregularrarekin. Eguneratze hauek aldaketa handiak eta txikiak ekarri dizkiote jokoari, besteak beste, Fox jendea bezalako espezie berriak gehitu eta amaierako mekanikari hobekuntzak. Hooded Horse-k adierazi du eguneratze kadentzia honek jokoaren kaleratu arte jarraituko duela.

Jokatzeko erakargarriarekin eta narrazio liluragarriarekin, Against the Storm zale dedikatu bat lortu du. Steam-en, jokoak% 95eko erabiltzaileen balorazio oso positiboa jaso du ia 14,500 berrikuspenetatik. Jokalariek mundua eraikitzeko duen mekanika murgilgarria eta jokatzeko erronka goraipatu dituzte.

Against the Storm-eko zaleek jokoaren kaleratze ofiziala espero dezakete abenduaren 8an. Microsoft Store-n eskuragarri egoteaz gain, PC Game Pass liburutegian ere sartuko da jokoa, Microsoft-ekin duela gutxi lankidetzari esker. Elkarlan honek jokoa are publiko zabalago batengana eramango du eta Game Passeko harpidedunei esperientzia berri eta zirraragarri bat eskainiko die.

Jokalari ondua edo generoan hasi berria zaren, Against the Storm-en hurrengo eguneratzeak joko-esperientzia ahaztezina emango duela agintzen du. Presta zaitez suntsitutako mundu baten erronkei aurre egiteko eta zibilizazioa berreraiki aurreikuspen guztien aurka.

ohiko galderak

1. Zer da Ekaitzaren Aurkako?

Against the Storm fantasiazko hiri eraikitzaile iluna da, non jokalariek zibilizazioa berreraikitzen duten eurite gupidagabeak jotako mundu post-apokaliptiko batean.

2. Noiz utziko du Against the Storm sarbide goiztiarra?

Against the Storm sarbide goiztiarra utzi eta abenduaren 1.0an 8 eguneratzea kaleratuko du.

3. Nola deitzen da joko modu berriak?

Joko modu berria Queen's Hand deitzen da eta esperientziadun jokalariei arau eta sari bereziekin erronka egiteko bereziki landua dago.

4. Zein plataformetan egongo da erabilgarri Against the Storm?

Against the Storm Microsoft Store-n eskuragarri egongo da eta PC Game Pass liburutegian ere sartuko da.

5. Zer eguneraketa egin dira sarbide goiztiarrean?

Sarbide goiztiarran, Against the Storm edukiaren eguneraketak erregular jaso ditu, espezie berriak gehituta eta amaierako mekanikari hobekuntzak barne.

