Walmart Plus eta Sam's Club Plus berdinak al dira?

Txikizkako merkataritzaren munduan, Walmart eta Sam's Club erosketa merkearen sinonimo bihurtu diren bi izen nabarmenak dira. Biek bazkidetza programak eskaintzen dituzte, Walmart Plus eta Sam's Club Plus, bezero leialei abantaila esklusiboak eskaintzen dizkietenak. Hala ere, kontuan izan behar da bi programa hauek ez direla berdinak, antzekotasunak izan arren.

Zer da Walmart Plus?

Walmart Plus harpidetza bidezko zerbitzua da Walmart-ek, munduko txikizkako kate handienetako batek, eskaintzen duena. Hileroko edo urteko kuota baten truke, kideek abantaila sorta bat eskuratzen dute, besteak beste, elementu hautagarrien doako bidalketa mugagabea, erregaien deskontuak eta mugikorrean eskaneatu eta joan erosketak egiteko erosotasuna. Walmart Plus-ek bere bezeroentzako erosketa-esperientzia hobetzea du helburu, erosotasun eta balio erantsia eskainiz.

Zer da Sam's Club Plus?

Sam's Club Plus, berriz, Sam's Club-ek eskaintzen duen bazkidetza-programa da, Walmart-ek duen biltegi-kluba. Urteko kuota batekin, kideek hainbat abantailatarako sarbidea izango dute, hala nola, erosketa goiztiarra, erosketa egokian eskudirutan sariak, lineako produktu gehienetan doako bidalketa eta deskontu gehigarriak zenbait zerbitzutan. Sam's Club Plus ontziratu gabeko erosleen eta enpresa txikien jabeen beharrei erantzuteko diseinatuta dago, aurrezki garrantzitsuak eta abantaila esklusiboak eskainiz.

Zein dira Walmart Plus eta Sam's Club Plus-en arteko desberdintasunak?

Bi programek beren kideei onurak eskaintzen dizkieten arren, Walmart Plus eta Sam's Club Plusen artean desberdintasun nabarmenak daude. Walmart Plus-ek bere bezeroei erosotasuna eta eguneroko ezinbestekoak eskaintzera bideratzen du, doako bidalketa aukeretan arreta handia jarriz. Bestalde, Sam's Club Plus ontziratu gabeko erosleei eta enpresa txikien jabeei zuzenduta dago, eta produktu sorta zabala eskuratzeko aukera eskaintzen die prezio deskontuetan kantitate handiagoetan.

Amaitzeko, Walmart Plus-ek eta Sam's Club Plus-ek antzekotasunak parteka ditzakete Walmart-ek eskaintzen dituen bazkidetza-programekin, baina bezeroen behar desberdinak betetzen dituzte. Walmart Plus-ek eguneroko erosleei erosotasuna eta balioa eskaintzea du helburu, eta Sam's Club Plus-ek ontziratu gabeko erosleei eta enpresa txikien jabeei zuzenduta daude. Aukeratzen duzun programa edozein dela ere, biek zure erosketa-esperientzia hobetu dezaketen abantaila esklusiboak eskaintzen dituzte.