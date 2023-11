By

Walmart-en jabetza al da Lowes?

Txikizkako erraldoien munduan, erraza da nahastea zein enpresaren jabe diren. Askotan sortzen den galdera ohikoa da Lowe's, etxeko hobekuntza denda ezaguna, Walmart-en jabetzakoa den. Sar dezagun gai honetan eta argi ditzagun uste okerrak.

Jabetza:

Ez, Lowe's ez da Walmart-en jabetzakoa. Bi txikizkako erraldoi hauek entitate bereiziak dira, jabetza egitura propioa dutenak. Lowe's Companies, Inc., normalean Lowe's izenez ezaguna, New Yorkeko Burtsan kotizatzen duen enpresa publikoa da. Bestalde, Walmart Inc., publikoki merkataritzako enpresa bat ere, txikizkako denda kate propioa du.

Lowe's-i buruz:

Lowe's etxetresnen eta etxetresna elektrikoen denda ezaguna da, brikolaje zaleentzat, jabeentzat eta kontratistarentzat produktu sorta zabala eskaintzen duena. 1946an sortua, Lowe's hazi da Ameriketako Estatu Batuetako etxeak hobetzeko bigarren dendara izatera, herrialde osoan milaka denda dituena. Konpainiak bezeroei kalitatezko produktuak, aparteko zerbitzua eta adituen aholkularitza eskaintzera bideratzen da euren etxeak hobetzeko proiektuetarako.

Walmart-i buruz:

Walmart, 1962an sortua, munduko txikizkako dendarik handiena da. Hainbat herrialdetako hipermerkatu, deskontu denda handien eta janari denda kate bat kudeatzen du. Walmart "eguneroko prezio baxuak" estrategiagatik ezaguna da, produktu sorta zabala prezio merkeetan eskainiz. Konpainiak presentzia handia du Estatu Batuetan eta munduko txikizkako industrian eragile garrantzitsu bat da.

FAQ:

G: Ba al dago loturarik Lowe's eta Walmart-en artean?

E: Lowe's eta Walmart biak txikizkako erraldoiak diren arren, ez dago bi konpainien arteko lotura zuzenik edo jabetza-loturarik.

G: Aurkitu al ditzaket antzeko produktuak Lowe's eta Walmart-en?

E: Bai, bai Lowe's-ek bai Walmart-ek etxeak hobetzeko hainbat produktu eskaintzen dituzte, nahiz eta produktuen aukeraketak eta prezio-estrategiak desberdinak izan daitezkeen.

G: Zein da handiagoa, Lowe's edo Walmart?

E: Walmart Lowe's baino nabarmen handiagoa da diru-sarreren, denda kopuruaren eta presentzia globalaren arabera.

Ondorioz, Lowe's eta Walmart entitate bereiziak dira, jabetza egitura propioa dutenak. Bi enpresek txikizkako industrian jarduten duten arren, negozio eredu eta estrategia desberdinak dituzte. Beraz, etxeak hobetzeko proiektu bat planifikatzen ari zaren hurrengoan, jakingo duzu nora joan: Lowe's zure brikolaje-beharretarako eta Walmart eguneroko produktu merkeetarako.