Nola osatu Night Elf Heritage Quest Linea World of Warcraft-en

World of Warcraft-eko Night Elf Heritage bilaketa-lerroak armadura-multzo berezi bat irabazteko aukera eskaintzen die jokalariei. Hala ere, bilaketa bat bereziki, "Stepping into the Shadows", jokalariei nahasmena eta frustrazioa eragin die. Hona hemen bilaketa hau arrakastaz bete eta Night Elf Heritage quest lerroarekin jarraitzeko gida bat.

"Stepping into the Shadows" atalean, jokalariek sei Felflame Braziers itzali behar dituzte eta "Itzal Hold-en sakonean ezkutatzen dena deskubritu". Bilaketa honen helburu nagusia Maiev Shadowsong eskoltatzea da Shadow Hold bidez. Garrantzitsua da Maiev oso erritmo motelean ibiltzen dela eta jokalariek bere ondoan egon behar dutela bilaketa osoan zehar.

Eskolta bitartean, jokalariek Maiev inguratzen duen kupula urdinaren barruan egon behar dute. Kupula utziz gero, Maievek jokalariari errieta egingo dio eta une batzuetan geldituko da itzuli arte. Jokalariek kupula denbora luzez uzten badute, bilaketa utzi eta berriro hasi beharko dute.

Jokalariek Maiev-ekin Shadow Hold zeharkatzen duten bitartean, berak bidean seinalatzen dituen Felflame Braziers berdeak ere itzali beharko dituzte. Sei brasero itzali eta jokalariak Shadow Hold-en behealdera iristen direnean, bilaketa osatzeko kredituak jasoko dituzte.

Garrantzitsua da kontutan izan jokalariek ezin dutela hil Nethus Cultist izeneko Orko Sortzailea, Itzalen Hold-en behealdean dagoena, Maiev eskoltatu aurretik. Jokalariek Maieven ondoan egon behar dute Nethus kultistara iritsi arte.

Jokalariek oker Nethus kultista garaitzen badute eskolta amaitu aurretik, bilaketa utzi eta berriro hasi beharko dute. Hala ere, "Stepping into the Shadows" arrakastaz amaitutakoan, bilaketa-katearen gainontzekoa zinemagintzaz eta helburu errazez osatuta dago batez ere.

Night Elf Heritage bilaketa-lerroa osatzea erronka bat izan daiteke, baina gida honekin, jokalariek "Stepping into the Shadows" bidez nabigatu eta bidaian jarraitu ahal izango dute Night Elf Heritage armadura irabazteko.

